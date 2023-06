Madagascar: Emploi - La mise en oeuvre de la sécurité et de la santé au travail sur de bons rails

Des entreprises à Madagascar promeuvent la sécurité et la santé au travail pour le bien-être de leurs employés. Des efforts sont déployés par le ministère du Travail pour que le secteur informel s'y implique aussi.

La sécurité et la santé au travail, un atout pour l'entreprise. C'est ce que Solo Paulin, directeur du Travail et de la promotion des droits fondamentaux auprès du ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales a fait savoir par rapport aux respects des droits fondamentaux des travailleurs à Madagascar. C'est le cas pour les conventions n°155 et n°187 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. De nombreuses entreprises que nous avons visitées s'y mettent déjà comme l'Intelcia à Tanjombato et la SCB à Anosizato. L'Intelcia qui est un acteur majeur de l'externalisation des métiers de la relation client à Madagascar compte jusqu'à 2400 employés. La prise en charge médicale des travailleurs joue un rôle prépondérant dans cette entreprise grâce à sa collaboration avec l'OSTIE. Une attention particulière est également accordée à la gent féminine d'autant plus qu'elle représente 55% des employés.

Toujours dans cette optique, la fondation Akbaraly effectue des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette entreprise dispose également d'une salle de repos pour que les employés puissent se détendre. Deux pauses de 15 minutes sont accordées aux employés pour une journée de 7h30 de travail. « La motivation des salariés est la clef de la productivité. Un bon climat de travail et une considération individuelle sont nécessaires. Notre responsable social se charge du suivi de nos salariés après les congés maladie : s'ils sont déjà aptes à reprendre le travail ou s'ils ont besoin de repos », selon Tsifaniaina Andriantomanga, directeur des ressources humaines auprès de l'Intelcia.

Les employés eux-mêmes prennent en compte le respect de la sécurité et santé au travail pour leur bien-être et leur épanouissement. Fanomezantsoa Rabemananontany, soudeur auprès de la SCB se disait être satisfait des mesures prises par ses employés. « La réparation de serrure nécessite une sécurité optimale, c'est pourquoi nous portons un tablier en cuir, des gants, des masques de soudure et des guêtres. Nous sommes fortement exposés aux troubles de la vue et au cancer mais grâce aux équipements de protection individuelle, nous sommes épargnés de ces maladies jusqu'à présent », témoigne-t-il. Tiana Richard, chef d'atelier bois, a tenu à préciser que le port de l'EPI est obligatoire pour chaque employé pour leur sécurisation. Tout comme l'Intelcia , les employés de la SCB ont également droit à une heure de pause à midi et de 10 minutes de pause après 40 minutes de travail.

Conventions

Des efforts ont été faits mais il reste encore d'énormes défis à relever à Madagascar dans le respect de la sécurité et de la santé au travail. L'existence du nombre important d'entreprises informelles à Madagascar en est la principale raison, selon toujours Solo Paulin. « 95% du secteur informel n'applique pas encore la sécurité et la santé au travail. Des efforts sont actuellement mobilisés pour les inciter à entrer dans le formel et à s'intégrer dans la plateforme du secteur informel dont la finalité est la mise en place d'une mutuelle de santé. Il faut également noter que certaines entreprises formelles ne déclarent pas leurs employés à la CNaPS, d'autres ne paient pas d'impôts » , renchérit-il. Il a souligné dans la foulée que la sécurité et santé au travail rejoint les quatre principes et droits fondamentaux au travail. Mais la ratification des conventions n°155 , n°161 et n°187 devrait permettre de bien délimiter et de mettre en oeuvre la politique nationale relative à la santé et la sécurité au travail.