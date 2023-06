Madagascar: Malagasy Ny Antsika - Une campagne pour le « Consommer local »

En cette veille de la fête de l'indépendance, le SIM met en avant le patriotisme économique. Le Syndicat des Industries de Madagascar lance de nouveau la campagne « Malagasy ny Antsika », une campagne qui, comme son nom l'indique, est destinée à sensibiliser les consommateurs à préférer les produits locaux.

Selon les explications données hier par les organisateurs, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège du SIM à Analakely, cette campagne pour le « consommer local » débutera à la fin de cette semaine et prendra fin avec ce mois de juin. Il s'agit d'une campagne de promotion des produits issus des industries locales dans les moyennes et grandes surfaces, et dans certaines épiceries. Et ce, à travers des grandes affiches et des animations qui auront lieu dans ces points de vente, notamment le week-end.

Une occasion en somme pour les consommateurs de découvrir davantage la qualité des produits made in Madagascar dans tous les secteurs d'activité. Des consommateurs qui ne risquent pas d'être déçus quand on sait que les produits locaux sont effectivement de bonne qualité et compétitifs en termes de prix. Cette initiative entre dans le cadre des efforts initiés par le SIM pour le développement de l'industrie à travers la qualité des produits.

Sur ce point d'ailleurs, le SIM a mis en place le label « Malagasy Ny Antsika » en partenariat avec le Bureau des Normes de Madagascar (BNM). Actuellement, 34 entreprises locales sont labellisées suivant un test de qualité réalisé dans le processus de production et dans la qualité de ces produits. Une qualité qui mérite bien évidemment la confiance des consommateurs surtout en cette période de fête où souffle le vent du nationalisme...économique.