Madagascar: La Teinturerie - Vain'Af se dévoile

Souvent, Vain'Af se retrouve à l'affiche mais peu les connaissent. Ce soir, la bande se dévoile à la Teinturerie Ampasanimalo pour faire découvrir l'étendue de son monde musical au large public.

Vain'Af, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre de jeunes musiciens, le chanteur, auteur et guitariste Tantelisoa Manambina et le batteur, Heriniaina Tryg Aurélien au Centre Art et Musique de l'ONG Bel Avenir en 2013. Le guitariste Bienvenu Kotokely et le bassiste Andrianasolo Abdillah ont rejoint le groupe lors du projet Atsî-Mozika. Membre du groupe Atsî-Mozika et du collectif Vakok'Art, le groupe s'engage dans le style pop rock fusionné avec la musique traditionnelle du Sud pour avoir un peu plus de sonorité et pour transmettre un message fort aux Malgaches.

« C'est par le biais de la musique que les chanteurs éduquent le public. Cette éducation se base non seulement sur les paroles mais aussi sur le style de musique qui accompagne les textes car celle-ci est un moyen de communication efficace », avance le leader. Ils bénéficient des résidences musicales et partagent des scènes avec les figures de la musique malgache à l'échelle nationale et internationale comme le groupe Njava, Rolf et Imiangaly, Silo, Jean Piso,

Teta et autres artistes internationaux tels que Camel Zekri et Abdoulaye Traoré. En 2022, le groupe s'est trouvé un nom qui signifie le "feu dans les veines". L'objectif principal est de rehausser la culture malgache et celle du grand Sud sous un autre angle.