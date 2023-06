Congo-Kinshasa: La plateforme ACN lance des signaux forts !

Les lignes bougent en prévision des joutes électorales. Les différents protagonistes au processus se mobilisent déjà pour le rendez-vous. La Plateforme Alternative pour un Congo nouveau (ACN) n'est pas en reste. Elle a été lancée, jeudi 8 juin 2023, au cours d'une cérémonie organisée au CEPAS, dans la commune de la Gombe.

Sous la férule de Me Patient Bashombe, Coordonnateur National de la plateforme de la société civile Dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement (DYCOD-RDC), l'ACN entend militer pour la consolidation du patriotisme, du respect des intérêts communs et de la cohésion nationale.

D'après Patient Bashombe, cette plateforme va également se consacrer à la promotion des valeurs fondamentales telles que la justice, la coexistence pacifique ainsi que le respect des droits fondamentaux et liberté des personnes.

"Engagés pour proposer une offre politique alternative, élaborée avec les citoyens, dont les solutions concrètes et réalisables doivent permettre de résoudre les véritables problèmes auxquels les citoyens sont confrontés et ainsi améliorer leurs conditions de vie", a-t-il expliqué.

Peu avant d'ajouter : « Décidons ce jour de prendre notre destin en mains pour rassembler, fédérer et organiser les forces citoyennes et politiques alternatives au sein d'une Plateforme politique appelée "Alternative pour un Congo nouveau", en vue de constituer la 3ème voie politique en République Démocratique du Congo».

"Conscients que plus de soixante ans après l'accession à l'indépendance, en République Démocratique du Congo, le bien-être collectif n'est toujours pas assuré en dépit des richesses et de toutes les potentialités dont dispose notre pays afin de se positionner au rendez-vous du développement et de la modernisation ;

conscients que l'avenir du peuple congolais est en jeu, mieux encore, de plus en plus incertain et contrarié à cause de l'inconscience et le Cynisme de l'actuelle classe politique qui a conduit le pays à la faillite, déterminés à mettre fin au système de gouvernance prédateur entretenu par la grande majorité de la classe politique, toutes tendances confondues, et basé sur des intérêts particuliers et partisans ainsi que sur des antivaleurs telles que: la corruption; le détournement de fonds publics; le clientélisme;

le non-respect des textes fondamentaux notamment, la Constitution; le tribalisme; le régionalisme; la violence; le concept d'autorité morale, notre engagement est celui de concourir à la gestion responsable des institutions de la RDC par le changement du paradigme de la gouvernance, renouveler qualitativement la classe politique congolaise, en privilégiant les jeunes et les femmes, et restaurer la dignité des congolaises et congolais en transformant les potentiels en richesses et en les distribuant équitablement aux congolais », tel est l'engagement de Patient Bashombe.