Afrique de l'Est: Discours du Président Al-Sissi lors du 22e sommet du COMESA tenu en Zambie

document

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux,

Mon frère, Son Excellence le Président/ Hakainde Hichilema, Président de la République de Zambie,

Honorables Excellences Chefs d'État et de gouvernement du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA),

Madame Chileshe Kapwepwe Secrétaire Générale du COMESA,

Mesdames et messieurs,

C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans la capitale zambienne, Lusaka, pour participer aux travaux du 22e Sommet du COMESA sous le slogan : « L'intégration économique du COMESA basée sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme ».

Permettez-moi, au début de mon discours, d'exprimer ma sincère gratitude à mon frère, Son Excellence le Président de la République de Zambie, pour la généreuse hospitalité et l'accueil chaleureux, ce qui n'est pas surprenant, pour le peuple hospitalier de Zambie.

Je voudrais également remercier le Secrétariat général du COMESA pour la bonne préparation et l'organisation des activités de notre réunion d'aujourd'hui.

Ce fut un grand honneur pour l'Égypte d'assumer la Présidence du « COMESA » au cours des deux dernières années, lors d'une période très délicate, marquée par plusieurs développements aux niveaux international et régional.

L'Égypte a mis l'accent sur des objectifs précis, au cours de sa présidence de COMESA, basés sur l'avancement des taux d'intégration économique, afin d'améliorer le niveau de bien-être de nos peuples, en plus du renforcement des capacités de paix et de sécurité dans nos pays. Mais, malgré les réalisations, nous avons encore beaucoup à faire, pour profiter de notre intégration régionale afin de faire face aux défis actuels.

À cet égard, permettez-moi de passer en revue les réalisations les plus importantes au cours de ces deux dernières années, à savoir :

En ce qui concerne le domaine du développement économique, l'Égypte a accordé un grand intérêt à l'activation de l'accord de la zone de libre-échange continentale (ZLECAf) et à son harmonie avec l'accord de libre-échange tripartite entre le COMESA, la SADC et la CAE à travers des procédures spécifiques, visant à exhorter les États membres à appliquer les exonérations douanières et à faciliter les échanges commerciaux entre eux.

Ces efforts ont entraîné une augmentation des exportations intra-COMESA, pour atteindre 13 milliards de dollars en 2022, soit la valeur la plus élevée depuis la création de la zone de libre-échange dans le cadre du COMESA en 2000, ainsi que l'augmentation du volume des échanges entre l'Égypte et les pays du COMESA la même année, atteignant la valeur la plus élevée depuis l'adhésion de l'Égypte au COMESA, de 4,3 milliards de dollars.

Dans le même contexte, l'Égypte a présenté l'initiative d'intégration industrielle régionale, dans le cadre de la stratégie industrielle du COMESA 2017-2026, visant à approfondir la production industrielle, en reliant les chaînes de valeur régionales, selon l'avantage concurrentiel des États.

À cet égard, je voudrais apprécier le rôle de l'Agence d'investissement régionale du COMESA (AIRC), accueillie par l'Égypte, pour attirer des investissements dans les pays du COMESA, avec la nécessité de poursuivre les efforts en cours pour orienter ces investissements vers le secteur industriel.

Dans le cadre de ce qui précède, l'Égypte s'est concentrée sur le secteur des infrastructures, en encourageant les projets d'interconnexion entre les États membres, notamment le projet d'interconnexion entre le lac Victoria et la Méditerranée. Alors, j'appelle le Secrétariat général à intensifier les efforts pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets.

Dans ce contexte, permettez-moi de mettre en relief l'un des projets, faisant l'honneur à notre continent et prouvant l'existence des résultats réelles de la coopération entre nos pays, si la volonté politique existe, c'est le mégaprojet de barrage " Julius Nyerere " en Tanzanie, qui est mis en oeuvre par des mains égyptiennes et tanzaniennes, produisant 2,5 gigawatts d'électricité.

Dans ce contexte, les entreprises égyptiennes d'exécution du projet ont prouvé leur expertise et leurs capacités, en leur permettant de mettre en oeuvre des projets de normes internationales, étant les expériences que l'Égypte espère partager avec nos pays africains.

En ce qui concerne le domaine de l'industrie pharmaceutique, il était nécessaire de mettre l'accent sur le secteur médical et de la santé du COMESA, notamment à la lumière des défis imposés par la pandémie de « Covid-19 ».

Par conséquence, l'Égypte a soumis une proposition visant à créer un comité de la santé du secrétariat du COMESA et a également accueilli la première session de l'Africa Health ExCon, ainsi que sa deuxième édition cette année, pour examiner les moyens d'investir dans ce domaine vital, outre l'intérêt croissant de l'Égypte pour investir dans la localisation de l'industrie pharmaceutique et des vaccins, conduisant à annoncer que l'Égypte fournira 30 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 aux pays africains, confirmant le rôle de l'Égypte en tant que centre régional de fabrication de vaccins médicaux.

Mesdames et messieurs,

En ce qui concerne le domaine de la paix et de la sécurité, Ce n'est un secret que la gravité et la profondeur des défis auxquels notre pays est confronté pour maintenir la paix et la sécurité, ce qui nous oblige désormais à adhérer à certains facteurs et grands principes, en particulier la nécessité de respecter le droit à la vie de tous les peuples des pays africains, et de régler les différends, les conflits et les questions qui menacent ce droit.

En plus de préserver nos institutions nationales, en tant qu'épine dorsale de la stabilité des États et de la sécurité de leurs peuples, et d'assurer leurs intérêts suprêmes.

Ce qui précède nous incite à souligner les développements récents dans certains de nos pays, en particulier les défis auxquels le Soudan frère est confronté, qui nécessitent notre solidarité pour soutenir son peuple.

À cet égard, j'affirme que l'Égypte assume ses responsabilités, en tant que voisin direct, en déployant tous les efforts, avec les parties prenantes et partenaires internationaux, et en s'engageant dans les mécanismes existants pour assurer la coordination, afin d'atteindre l'objectif d'un « Soudan sûr et stable ».

Dans ce contexte, l'Égypte poursuit l'accueil des fils de l'État frère du Soudan, et j'appelle tous les pays à fournir le soutien nécessaire à nos frères en ce moment historique délicat.

J'affirme ici, en ma qualité de pionnier du dossier de la reconstruction et du développement après-conflit au niveau de l'Union Africaine (UA), que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour mobiliser le Centre pour la reconstruction et le développement du Caire afin de fournir tous les moyens d'appui aux pays frères dans leur processus vers le développement.

Je voudrais également annoncer la candidature de l'Égypte à l'adhésion au Conseil africain de paix et de sécurité (CPS) pour la période 2024-2026, en se basant sur les responsabilités de l'Égypte pour soutenir les efforts de paix et de sécurité sur notre continent.

Mesdames et Messieurs,

Je vous ai promis, en assumant la présidence du COMESA en 2021, de travailler avec l'effort et la sincérité nécessaires pour approfondir l'intégration économique entre les pays de la région.

Maintenant, après la fin de la présidence égyptienne du COMESA, je vous renouvelle ma promesse de continuer à travailler, en coordination avec tous nos frères pour la mise en oeuvre des objectifs de l'Agenda 2063 pour le développement de l'Afrique, en assumant la présidence de l'Agence de développement de l'UA " NEPAD" au cours des deux prochaines années.

En conclusion, permettez-moi d'annoncer la fin de la présidence égyptienne du COMESA

C'est un grand plaisir de confier la responsabilité de la présidence du COMESA à mon frère, Son Excellence le Président Hichilema, Président de la République de Zambie, étant pleinement convaincu qu'il fera tout pour poursuivre les réalisations de la présidence égyptienne, souhaitant à Son Excellence et à son gouvernement le succès.

Je voudrais également annoncer le nouveau Bureau du Sommet du COMESA, composé de la République de Zambie en tant que Président, de la République du Burundi en tant que Vice-Président et de la République Arabe d'Égypte en tant que Rapporteur.

Merci infiniment

As-Salâmou 'Alaykoum wa Rahmatoullâhi wa Barakâtouh

Source : Presidency.eg