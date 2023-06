Madagascar: ECPAT France Madagascar - Dix ans de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants

Mise en place à Madagascar en 2013, l'ONG Ecpat France, membre du réseau ECPAT International, dont le mandat est de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, célèbre ses dix ans d'existence. Grâce aux appuis financiers des bailleurs, neuf projets ont été réalisés et trois sont encore en cours.

Entre autres, la réalisation d'une étude en 2021 sur l'exposition des enfants à l'exploitation et aux abus sexuels en ligne dans six centres urbains. Sur un échantillon de 1 500 personnes âgées de 9 à 17 ans, il a été révélé que 78% des enfants utilisent internet qui les rend vulnérables. Les activités de cette ONG française concernent la mobilisation des enfants via des clubs, véhiculer la masculinité positive dans les groupes de réflexion-action, renforcement des OSCs.

Grâce aux formations et sensibilisations qu'elle a menées à Analamanga, Atsinanana, Boeny , Atsimo-Andrefana, Anosy, Haute Matsiatra, Menabe et Diana à travers 140 clubs, près de 10 000 enfants ont appris à identifier et prévenir les situations d'exploitation et changer de façon positive leur perception quant à l'équité de genre. Ce ne sont là que des exemples parmi tant d'autres mais de nombreux projets sont en cours de conception.