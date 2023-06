Madagascar: FIFA / Football For Schools - Treize ligues pilotes pour débuter

Le programme Football For Schools s'est bel et bien tenu, hier au collège Saint Michel Amparibe. 36 établissements, issus des 22 ligues, ont bénéficié du programme.

Le programme de la Fédération internationale de football association (FIFA) « Football For Schools » (F4S) a tenu toutes ses promesses, au collège Saint Michel Amparibe, hier lors de la cérémonie de clôture de la formation. Il s'agit d'un programme de la FIFA en collaboration avec l'UNESCO, visant à rendre le football plus accessible pour les enfants, sans discrimination. Son objectif est de donner l'opportunité de jouer aux jeunes filles et garçons, de les former et de les éduquer en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Parmi les 211 pays membres de la Fifa, actuellement, seuls les 70 pays bénéficient du programme. « Madagascar a été choisi parmi les 16 pays d'Afrique et le troisième pays de l'Océan Indien après les Comores et Seychelles qui bénéficient du F4S.

Le programme ne servira pas à former des enfants à devenir des joueurs professionnels, mais à les former et à les éduquer afin qu'ils deviennent des citoyens modèles », a fait savoir Victorien Andrianony, président de la Fédération malgache de football (FMF). S'agissant d'un programme de participation massive incluant les enfants dans le milieu scolaire, la réalisation du projet s'effectue en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. « Pour débuter, treize ligues régionales dont 36 établissements, issues des 22 ligues ont bénéficié du programme, mais l'objectif c'est de promouvoir le projet à travers toutes les ligues existantes », a-t-il continué.

A part les pépites des établissements, 42 éducateurs-professeurs au sein de ces écoles ont suivi une formation en présentiel, dispensée par les responsables du programme au sein de la FIFA, à savoir Fatimata Sow Sidibé, Directeur de Football for Schools, Antonio Buenaño, Football For Schools Manage et Melvin Mendy, qui s'est tenue les 6 et 7 juin derniers.

Vitesse de croisière

Le programme F4S a atteint sa vitesse de croisière. 16,5 millions d'enfants sont touchés dont 34% de filles et 66% de garçons de 4 à 14 ans. 2 000 coachs éducateurs et professeurs d'EPS sont formés par une équipe professionnelle disposant de licence UEFA B et de plus de 25 ans d'expérience de gestion de projet. « Je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont contribué à ce projet F4S. Quant aux professeurs d'EPS et entraîneurs, votre rôle est primordial dans la mise en oeuvre de F4S. Je reste convaincue que vous dispenserez cette formation en cascade à d'autres instructeurs et enfants avec le même sens du devoir et la même passion », a confié Fatimata Sow Sidibé, Directeur de Football for Schools.