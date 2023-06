Madagascar: 11es Jeux des Iles - Subvention pour le COJI

Dans 10 semaines, le coup d'envoi des 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien sera donné au Stade Mahamasina.

Finalement, le conseil des ministres a décidé d'octroyer des subventions au Comité d'Organisation des Jeux des îles (COJI). Cette association est chargée d'organiser et de coordonner tous les préparatifs liés aux Jeux des Îles qui est sous la tutelle financière du ministère de l'Economie et des finances et sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces sommes permettront au COJI d'enclencher tous les préparatifs qui accusent des retards à moins de trois mois de l'évènement.

La somme n'a pas été précisée dans le communiqué du conseil. Parmi les tâches prioritaires figurent les travaux de rénovation des infrastructures sportives, notamment les Gymnases de Mahamasina, Ankorondrano, Ankatso, Ampefiloha, le Palais des Sports de Mahamasina et la piste de tartan du Stade d'Alarobia et les infrastructures du Complexe Sportif de la CNaPS à Vontovorona. Le terrassement de la route menant au Complexe sportif de Vontovorona a été aussi décidé en conseil des ministres. Ces jeux se déroulent à Antananarivo du 25 août au 3 septembre 2023 avec 17 disciplines sportives au programme.

Comme en 2019, les délégations participantes seront hébergées dans les hôtels mais non pas dans un village des jeux. Le chef de l'Etat a donné des consignes pour que les établissements hôteliers respectent les standards internationaux, que ce soit au niveau de l'hébergement ou de la restauration. Une réunion avec le ministère du tourisme et les acteurs de la restauration et de l'hôtellerie sera organisée dans les jours à venir. Plus de 4000 personnes sont attendues pendant les 11es Jeux des Îles à Antananarivo.

Les questions liées au transport, la sécurité, le protocole seront aussi à renforcer pour offrir de beaux jeux à toutes les délégations participantes. A l'Île Maurice, c'était des « Jeux 5 étoiles » et Madagascar a un défi à relever, côté organisationnel.