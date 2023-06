Madagascar: Transition énergétique - Bonne performance de Madagascar par rapport au progrès mondial

L'accès de base à l'énergie est à la traîne, malgré l'existence des opportunités en matière d'énergie renouvelable, selon un nouveau rapport conjoint de l'AIE, de l'IRENA, des Nations-Unies, de la Banque mondiale et de l'OMS. Cependant, certains pays avancent à grands pas.

Bien que Madagascar n'arrive pas encore à produire suffisamment d'électricité pour satisfaire ses besoins énergétiques, ce secteur évolue mieux que ceux des autres pays. Dans la région Afrique subsaharienne, plus de 567 millions de personnes, soit plus de 80% de la population mondiale sans électricité, restent exclues de ce service essentiel en 2021. Une situation qui n'a pas changé depuis l'année 2010. Au niveau mondial, l'accès à l'électricité a augmenté, passant de 84% en 2010 à 91% en 2021, principalement grâce aux efforts d'électrification rurale, d'après le rapport publié cette semaine par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la Division de statistique (Nations Unies), la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Progrès mitigés

Ce rapport indique que la transition vers des modes de cuisson propres est également en retard, avec 2,3 milliards de personnes utilisant encore des combustibles polluants en Afrique subsaharienne et en Asie. Cette réalité entraîne des conséquences néfastes, telles que le temps perdu à collecter du bois de chauffage et cuisiner, limitant les opportunités économiques des femmes et l'accès à l'éducation des enfants. « La crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine continue d'avoir un impact profond sur les populations du monde entier. Les prix élevés de l'énergie ont durement frappé les plus vulnérables, en particulier ceux des économies en développement. Alors que la transition vers une énergie propre progresse plus rapidement que beaucoup ne le pensent, il reste encore beaucoup à faire pour fournir un accès durable, sûr et un coût abordable à des services énergétiques modernes aux milliards de personnes qui en sont privées.

La réussite des transitions énergétiques repose sur des politiques efficaces et sur l'innovation technologique associées à une mobilisation à grande échelle de capitaux d'investissement. La communauté internationale doit tirer parti de tous ces outils pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) d'ici la fin de cette décennie », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie.

Présentation

En effet, plusieurs pays connaissent actuellement de grandes avancées en matière de transition énergétique. Pour Madagascar, ce progrès est visible à travers le lancement de nombreux projets hydroélectriques comme ceux de Volobe, Sahofika, Farahantsana, etc. ou encore des 38 parcs solaires en construction, dont certains sont déjà opérationnels. Pour les institutions internationales, cela s'inscrit dans le cadre des efforts pour atteindre les ODD. À noter que leur rapport sera présenté aux principaux décideurs lors d'un événement spécial le 11 juillet 2023 au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, avant la tenue du deuxième Sommet sur les ODD prévu en septembre 2023 à New York.