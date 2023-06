Madagascar: Festival - « Donia » reporté à des dates inconnues

Les dates du report n'ont pas encore été divulguées pour le festival Donia, un des festivals majeurs à Madagascar, prévu se dérouler du 24 au 28 mai.

Les raisons de ce report n'ont pas non plus été révélées par les organisateurs. En plus de 25 ans d'existence, et dans une situation plus ou moins stable, Donia connaît un stand-by. Les multiples crises politiques subies par le pays ont rarement eu des effets sur l'organisation. Un festival mis en place du temps du défunt chef de l'Etat, Didier Ratsiraka.

La population locale se questionne. Puisque l'événement fait maintenant partie de l'ADN de l'île. Plusieurs théories sont soulevées. Par ailleurs, comme bon nombre d'événements majeurs du pays, la crise sanitaire et la situation économique actuelle pourraient être à la base de ce report. Le festival Donia se trouve au même rang que Madajazzcar, un patrimoine national. Et d'autres qui sont venus plus tard comme Angaredona, devenu quelque peu fade, les rencontres du films Courts (RFC), Jerijery et d'autres encore.