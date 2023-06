Burkina Faso: Notre action de janvier à avril 2023

communiqué de presse

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Les civils sont particulièrement affectés par les violences armées récurrentes, ce qui engendre d'importants déplacements de populations, une vulnérabilité accrue de celles-ci et un bilan en pertes de vies humaines important.

À fin mars 2023, le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) comptabilisait plus de 2 millions de déplacés internes, dont plus de la moitié sont des enfants. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 2 millions de personnes seraient également en situation de crise alimentaire, soit environ 9,9% de la population.

Dans ce contexte, pendant les premiers mois de 2023, les activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Burkina Faso se sont focalisées sur la protection et l'assistance aux communautés résidentes et déplacées, surtout dans les régions du Centre-Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel, là où les besoins humanitaires sont les plus importants.

Le CICR a notamment fourni une assistance alimentaire et des articles de première nécessité aux plus vulnérables, apporté un soutien agricole à des éleveurs et agriculteurs, soutenu des activités génératrices de revenu, procédé à des forages pour l'approvisionnement en eau et a soutenu des soins de santé aux malades et aux blessés.

123 743 consultations ont été réalisées dans les structures de santé appuyées par le CICR, dont 7 500 au profit des personnes déplacées internes.

25 470 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié du dépistage de la malnutrition.

11 207 personnes surtout des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants âgés de 6 à 23 mois, ont reçu des aliments complémentaires pour la prévention de la malnutrition aigüe dans les régions du Sahel, du Centre-Nord et du Nord.

5 000 personnes déplacées internes et leurs hôtes, ont pu avoir accès à l'eau à travers de la réalisation de 2 réseaux d'eau alimentant des bornes fontaines à Fada et Ouahigouya.

10 000 personnes déplacées internes et résidentes, ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable, grâce à la réhabilitation de 19 forages équipés de pompes à eau manuelles et à la réalisation d'un nouveau forage dans les régions de l'Est.

Par ailleurs, le CICR a continué ses activités de protection en faveur des personnes privées de liberté, ainsi que de rétablissement des liens familiaux pour les personnes disparues à cause des violences armées. Au mois d'avril, une formation sur la gestion de la chaîne alimentaire a été organisée par le CICR dans les établissements pénitentiaires afin d'améliorer la nutrition des détenus.

Le CICR a également poursuivi ses activités de promotion du droit international humanitaire auprès de plusieurs publics, tels que les membres des Forces de Défense et Sécurité, les autorités administratives et judiciaires, les responsables communautaires et religieux, les juristes, les étudiants, etc.

502 personnes représentants d'autorités administratives, leaders communautaires et religieux, acteurs de la société civile, ainsi que du personnel médical et des techniciens en eau et habitat ont été sensibilisés au mandat et à l'action humanitaire du CICR.

Il a également continué à travailler en étroite collaboration avec la Croix-Rouge Burkinabè et les autres composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge afin de venir en aide aux victimes des violences armées, ainsi qu'aux personnes affectées par la crise alimentaire et les catastrophes naturelles.

Pour en savoir plus sur nos activités au Burkina Faso de janvier à avril 2023, parcourez notre bulletin d'information pour cette période.