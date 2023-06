Afrique: Guerre en Ukraine - La Fondation Brazzaville participe aux réunions diplomatiques de la mission africaine

La Fondation Brazzaville participe avec succès aux importantes réunions diplomatiques tenues en préparation de la mission africaine de paix dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine « Road to peace ». À l'initiative de cette visite, elle annonce que ce voyage de sept dirigeants africains, dont le chef de l'État congolais, Denis Sassou N'Guesso, aura lieu le 16 juin.

La délégation sera reçue d'abord à Kiev par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et par la suite par Vladimir Poutine, président de la Russie, le 17 juin à Saint-Pétersbourg.

La Fondation Brazzaville est honorée de se joindre officiellement aux chefs d'État africains dans cette mission composée de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud ; Azali Assoumani, président de l'Union africaine et président de l'Union des Comores ; Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo ; Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda ; Macky Sall, président de la République du Sénégal ; Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie; et Abdel Fattah El-Sisi, président de l'Egypte, devrait se joindre aux autres chefs d'État africains.

À propos de la Fondation Brazzaville, c'est une organisation non gouvernementale britannique de renommée internationale qui se consacre à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable en Afrique et dans le monde entier. Créée en 2014, la Fondation s'engage dans des programmes de diplomatie de haut niveau, de résolution de conflits et de développement pour répondre à certains des défis planétaires les plus urgents. Par son engagement constant pour la collaboration et l'inclusion, la Fondation Brazzaville vise à établir des liens et à favoriser la compréhension entre les nations pour un avenir plus harmonieux et plus prospère.