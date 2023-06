Congo-Kinshasa: Culture et ARTs - Barly Baruti mandaté par le ministère facilitateur en Europe

De son vrai nom Baruti Kandolo Lilela, le réputé dessinateur de bande dessinée et auteur-compositeur-interprète congolais, Barlu Baruti, est désigné par la ministre Catherine Kathungu Furaha « Facilitateur des partenariats et des relations culturelles en Europe », un mandat spécial articulé autour de quatre missions essentielles.

La note signée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines investit Baruti Kandolo Lilela d'un « Mandat spécial ». Se confiant au Courrier de Kinshasa à propos de cette charge exceptionnelle dont il est désormais investi, l'artiste s'est montré fort enthousiaste. « C'est toujours un plaisir et une raison de fierté d'être sollicité pour ce genre de mission », a-t-il affirmé. « En même temps, je suis conscient de la lourde charge qui pèse déjà sur mes épaules dès à présent et je suis préparé depuis longtemps à y faire face », a ajouté l'artiste. Articulé autour de quatre obligations, le document émis le 1er juin dernier le désigne comme « Facilitateur des partenariats et des relations culturelles en Europe ».

La mission de Barly Baruti sur le Vieux continent consiste en premier lieu à « identifier les opportunités de participation à des grands forums culturels internationaux ainsi que des appels à projets et opportunités de financement sur des sujets portant sur les attributions du ministère ». Il est spécifié en deuxième lieu qu'il lui revient de « prendre contact et négocier avec les potentiels partenaires techniques et financiers (personnes physiques ou morales, organismes publics et privés) sur des sujets intéressant le ministère et mettre en relation celui-ci avec lesdits partenaires ».

La troisième responsabilité qui incombe au dessinateur l'enjoint à « apporter l'assistance technique au ministère de la Culture, Arts et Patrimoines en planification stratégique, montage, suivi et évaluation des politiques culturelles ». En dernier ressort, il a carte blanche pour « prendre contact avec les institutions publiques et privées en Europe en vue d'identifier les biens culturels de la RDC actuellement logés dans les musées publics et privés pour leur rapatriement ». Par ailleurs, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoines renseigne que le « mandat de représentation » de Barly Baruti ayant pris cours à la date de sa signature, le 1er juin 2023, « est établi pour une durée indéterminée ». Avec la précision que « le mandataire est tenu de dresser un rapport périodique adressé au ministère sur les dossiers en cours tous les six mois ».

Un mandat clair avec des objectifs clairs

De son côté, évoquant son plan d'action, Barly Baruti soutient avoir « les idées assez claires quant à ce », expliquant: « Je n'ai pas attendu ce moment pour jouer naturellement mon rôle "d'ambassadeur culturel" ». Mais encore, a-t-il précisé : « J'aimerais bien souligner que je ne ressens pas ceci comme un "titre honorifique" à épingler sur mon CV et ensuite m'en aller dormir sur mes lauriers. C'est un mandat clair avec des objectifs clairs à atteindre », a-t-il affirmé. Et de poursuivre : « Je suis déjà en train d'élaborer un cahier des charges globales sur certains sujets prioritaires. Bien entendu, je compte consulter certaines personnalités culturelles pour m'épauler dans cette tâche qui s'avère d'ores et déjà ardue ».

Jovial comme à son habitude, le dessinateur de bande dessinée a déclaré, riant, qu'il s'attelle à présent à « la mise en place d'une certaine méthodologie efficace "sans atermoiements funestes ni précipitations inconsidérées", pour ne pas paraphraser un célèbre roi ». Il a ajouté aussitôt avec plus de sérieux que son plus grand défi à relever, ou du moins le plus important objectif qu'il s'assigne, consiste, à son humble avis, à « "désenclaver mentalement" l'Histoire culturelle du Grand Congo dans le narratif universel si erroné ». dans son entendement.

« Il ne s'agit pas de refaire l'Histoire, nos historiens s'en chargent si bien, je fais un clin d'oeil aux Prs N'Daywel, Elikya et j'en passe ... Je pense plutôt ôter ce qualificatif "folklorique" qui nous colle à la peau à chaque fois qu'il s'agit de notre passé. Car la culture englobe les arts et les patrimoines mais aussi l'identité, les traditions millénaires et le riche savoir ancestral », a clarifié Barly Baruti.

Soulignons que le choix porté sur lui tient notamment compte de l'expérience acquise de son vécu culturel forgé à cheval entre la République démocratique du Congo et l'Occident. En effet, c'est depuis 1984 que suite à sa première participation au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, il a commencé à faire d'incessants séjours en France et en Occident en général. Néanmoins, il appert que son stage aux célèbres Studios Hergé à Bruxelles, comme il le dit lui-même, a été « un tournant décisif » de sa vie et carrière. « Cela m'a décidé à y retourner plus souvent et plus tard à y poser carrément mes valises. Ce qui ne m'a pas empêché à continuer mes activités culturelles au Congo », précise-t-il.