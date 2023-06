Congo-Kinshasa: Raymond Lokuli salue le changement à la Fécofa

Le changement dans les rouages de l'institution du football congolais a suscité des réactions diverses. Ancien footballeur professionnel à Amiens et Tours, en France, et ancien international, Raymond Lokuli l'a commenté.

« A propos du changement à la Fécofa, avec le nouveau ministre des Sports, il y a des lignes qui bougent, mais les gens qui étaient là avant ont tué le football congolais. Le match contre la Tunisie, à Kinshasa, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, on pouvait se qualifier après avoir mené par deux buts à zéro, mais on connaît la suite. Le match a été "vendu" comme d'habitude, ainsi que contre le Maroc.

Ces gens-là sont le poison du football congolais, le système Omari n'a jamais disparu, ce sont des "traitres" qui n'aiment pas le pays, mais qui pensent surtout à leurs poches. Quel projet intéressant ont-ils apporté et conclu durant leur règne à la Fécofa ? Rien du tout. Où sont passés des fonds de la Fifa pour des projets de développement du football au pays ? », a déclaré Raymond Lokuli, chargeant les anciens dirigeants de la Fédération congolaise de football (Fécofa), lors d'un entretien exclusif.

L'ancien international a poursuivi : « Il y a 20 ans, la RDC était crainte partout en Afrique. Aujourd'hui, des pays comme la Mauritanie, la Gambie, le Cap-Vert, le Kenya et bien d'autres ont progressé dans le domaine du football, mais la RDC a régressé à cause des gens malhonnêtes qui n'ont jamais mis en priorité le développement des sports, du football pour le cas d'espèce ».

Raymond Lokuli a également parlé de la situation du football dans les divisions inférieures à Kinshasa, stigmatisant surtout l'arbitrage. « Au niveau du football dans les ententes urbaines à Kinshasa, c'est encore pire que tout. Les arbitres ne sont pas payés. Comment peut-on réussir l'organisation des compétitions dans des conditions pareilles ? Chaque week-end, il y a des problèmes d'arbitrage, et les terrains de football à Kinshasa sont dans un état lamentable, il n'y pas de traçage, l'aire de jeu sablonneux et des aspérités, ... il y a tellement à faire... Et même dans d'autres sports, on manque de terrains, de salles des sports. Des matches de basketball, de volley-ball et de handball, par exemple, se jouent sur du béton, en plein soleil, sous 30 degrés ! Les choses doivent changer dans ce pays », a déploré l'ancien attaquant d'Amiens SC et Tours.

Toutefois, il nourrit l'espoir sur les prochaines élections à la Fecofa et dans d'autres instances du football. « J'espère qu'avec les élections à la Fécofa, les choses vont radicalement changer et l'on va enfin lancer le développement du football en RDC. Personnellement, je souhaite l'élection de Kamango Bate Sele à la tête de la Fécofa, je pense qu'avec lui, le football congolais va aller de l'avant, on a besoin de gens comme lui pour sortir le football congolais du gouffre dans lequel il se trouve », a-t-il admis.

Et à propos des Léopards du sélectionneur Sébastien Desabre qui joueront le 18 juin contre les Panthères du Gabon, en cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, Raymond Lokuli a laissé entendre : « L'état d'esprit avec Sébastien est bon, il faut continuer à travailler encore plus dur pour arriver à faire des résultats, et surtout se qualifier pour la CAN, en Côte d'Ivoire, et prépare l'avenir ».

L'implication du président de la République ...

Il a, par ailleurs, vivement salué l'implication personnelle du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour le redécollage du sport congolais. « Aujourd'hui, nous avons un enfant du pays à sa tête. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait des efforts très louables en faveur du sport congolais. Tenez, le stade Tata Raphaël est en train d'être remis en l'état, des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs se poursuivent intensément, le stadium de basketball est aujourd'hui couvert...

On touche du bois, que Dieu lui donne encore de l'énergie et de la volonté pour faire encore plus de bien aux sports du pays. En un mandat de cinq ans, il a fait énormément, il lui faut un mandat élargi à sept ans si la Constitution est modifiée, car il est clairement l'homme de la situation, et beaucoup de choses restent à faire, mais tout ceci augure un avenir sportif meilleur pour la RDC », a laissé entendre Raymond Lokuli.

New Us Kintambo...

Ancien joueur d'US Kintambo à Kinshasa avant de s'envoler pour la France où il a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle avant de raccrocher les crampons et de se convertir dans le domaine médical, Raymond Lokuli n'a cependant pas oublié le club de la commune de Kintambo. Le club a terminé à la 7e position au championnat de l'Entente urbaine de football de Kinshasa (Eufkin)/Lukunga, grâce aussi à ses efforts et soutiens et ceux d'autres anciens du club partis pour l'étranger.

« Nous étions obligés de remettre le club cher à notre commune de Kintambo sur le rail pour aider sa jeunesse à abandonner de mauvaises fréquentations et peut-être entrevoir un avenir meilleur par le football. Nous sommes passés par là, et aujourd'hui, notre but, c'est de nous occuper de la jeunesse. Avec d'autres amis anciens joueurs du club, nous étions obligés d'être là pour notre club, nous sommes une dizaine d'anciens joueurs qui mettent la main à la pâte pour soutenir New Us Kintambo, des anciens joueurs qui sont en Europe et en Amérique ; papa Maradona, Carlos Mbala Celé Djulu, Mambueni, Shuna Nyombo Jean, Raymond Lokuli, voilà un peu une ébauche des têtes d'affiche qui font l'effort chaque mois pour le club », a-t-il confié.

Et de conclure : « Je suis le coordinateur sportif pour des efforts à fournir afin que New Us Kintambo ne manque de rien. Je démarche auprès des dirigeants d'Amiens Sporting Club pour obtenir du matériel et équipement sportif, notamment des maillots, ballons, etc. J'espère un jour signer un partenariat avec un club en Europe pour nos jeunes joueurs à Kinshasa ».