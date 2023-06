Maroc: La FRMF et l'ONMT s'allient pour faire rayonner le Maroc via les Lions de l'Atlas

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et l'Office national marocain du tourisme (ONMT) ont scellé, mercredi à Salé, un partenariat stratégique dans le but de promouvoir la destination Maroc via le football.

Capitalisant sur l'impact mondial généré par les exploits historiques des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, ce partenariat signé par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, et le directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, couvre la période 2023-2030.

Ainsi, cet accord historique prévoit des actions visant à faire rayonner le football et la destination Maroc tant au niveau national qu'international, notamment via l'intégration de la dimension football dans les prochaines campagnes de l'ONMT. L'Office s'engage également à accompagner la FRMF pour une communication inclusive et concertée autour du tourisme sportif au Maroc, en plus de l'intégration des équipes nationales dans les différents outils de communication produits par l'ONMT. De son côté, la FRMF s'engage à garantir à l'ONMT, en sa qualité de partenaire officiel, les droits de visibilité lors des matchs de football sur les écrans, les panneaux, les plateformes digitales de la FRMF, ainsi que ses supports de communication et tout autre dispositif.

En vertu de l'accord, la Fédération est appelée aussi à garantir une visibilité additionnelle à l'ONMT à travers le "Branding" des maillots d'entraînement et des survêtements des sélections nationales ainsi que les dispositifs additionnels en bord de terrain. Pour le président de la FRMF, "ce partenariat stratégique vient capitaliser sur les acquis du Maroc dans le domaine footballistique sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Cette alliance avec l'ONMT vient ainsi accompagner la stratégie de la Fédération en matière de promotion du football marocain et la doter de l'expertise nécessaire pour conquérir le monde ensemble à travers nos nobles missions".

De son côté, le DG de l'ONMT a relevé que "l'Office est honoré aujourd'hui de travailler aux côtés de la Fédération Royale marocaine de football pour faire rayonner le Maroc et son tourisme sportif aux niveaux national et international. La dernière performance héroïque de la sélection nationale au Mondial de Qatar a généré plus de 130 millions d'interactions autour du contenu Maroc.

Aujourd'hui, l'essentiel de notre travail sera de faire perdurer cet engouement afin que le drapeau marocain continue de briller au firmament et de faire rêver aux quatre coins de la planète". Ainsi à travers ce partenariat stratégique, la FRMF et l'ONMT entendent faire du football un levier de promotion touristique du Maroc, tout en renforçant l'image du Royaume, "Maroc, terre de lumière" mais également Maroc, "Terre de football" où sont organisés de grands événements sportifs comme la récente Coupe du monde des clubs à Rabat et Tanger, la Coupe d'Afrique féminine ou encore d'autres évènements continentaux et planétaires. Ce partenariat s'inscrit également dans la dynamique de la candidature tripartite du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 de football.