Congo-Kinshasa: Kindu - La cour militaire acquitte l'ancien administrateur du territoire assistant et le bourgmestre de Kasongo

L'ancien administrateur du territoire assistant de Kasongo et le bourgmestre de la commune portant le même nom ont été acquittes , mardi 6 juin, par la cour militaire du Maniema au cours d'une audience foraine à Kindu, après 10 mois d'emprisonnement.

Ils étaient poursuivis pour détention illégale d'armes et munitions.

Avant d'être acquittés par la cour militaire, ils avaient été condamnés à perpétuité au premier degré.

« J'informe la communauté kasongolaise et toute la population du Maniema que nous sommes libérés aujourd'hui grâce à la justice militaire et là je confirme que la justice est indépendante. Au niveau du second degré en tout cas, je suis convaincu et là je donne le coup de chapeau au premier président. Je salue mon avocat ainsi que tous les autres qui nous ont accompagné et assisté dans cette misère », s'est exprimé, sourire aux lèvres, Malisiwa Mulaya Claude, ancien administrateur du territoire assistant de Kasongo.

La même joie se lisait sur le visage du bourgmestre Ramazani Swede :

« Je suis ravi de joie, je manque même les mots. Parce que moi j'ai été condamné depuis le 4 août de l'année passée pour les faits que je ne connais pas. Je viens de réaliser 10 mois dans la prison centrale de Kindu. Il y a quelqu'un qui a été instrumentalisé pour me citer, paraît-il que ce fût moi qui lui avais remis les armes. Et le premier juge qui était venu m'a condamné à perpétuité au premier degré sans élément de preuve. Je remercie d'abord la cour militaire du Maniema et avec la sagesse de ce papa(Ndlr Juge de second degré) parce qu'il vient d'acquitter tous les innocents qui inondaient cette prison-là » .

Les arrêts sur leur acquittement ont été rendus par le colonel magistrat Embu Anieng Freddy.