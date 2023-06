Congo-Kinshasa: Aksanti Shamamba - « Je me suis demandé pourquoi importer des choses alors qu'on a une possibilité de les produire »

Aksanti Shamamba Patient est fondateur et PDG de l'entreprise BUTAMU. Butamu est une entreprise de production, de transformation et de distribution des produits agroalimentaires. Ces produits phares sont la farine de sevrage, le gingembre et le thé vert.

L'entreprise Butamu est née à l'origine d'un prêt de 15$ auprès d'un groupe qu'il fréquentait. Parlez-nous-en.

Depuis sa création en 2020, l'entreprise Butamu a connu une croissance constante grâce à l'engagement envers la qualité, la durabilité et l'innovation.

L'entreprise a commencé par la distribution, la transformation et l'emballage du lait, du yaourt et du lait caillé, et a ensuite diversifié la gamme de produits en introduisant la farine de bouillie pour les enfants, le thé vert, le gingembre en poudre et la citronnelle. Ses débuts, son parcours et sa vision pour Butamu