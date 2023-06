Tunisie: Sousse - Pas de souci avec la philo !

La première journée consacrée à l'épreuve de la philosophie n'a posé, semble-t-il, aucun problème pour nos candidats, très optimistes pour continuer leurs examens en toute quiétude et confiance.

Dans la région de Sousse, 8.205 candidats se sont présentés à la première journée de l'examen du Bac réservée à la philosophie où le sujet est similaire et identique pour toutes les sections, hormis la section lettres.

Le sujet de philo, pour les sections scientifiques, économiques et informatiques, a comporté 2 parties : la première partie (notée sur 10 points) a comporté trois questions. La première a porté sur la vie et le bonheur, la deuxième sur la multiplicité des cultures et des arts et la troisième question est présentée sous forme d'un texte évoquant les avantages et les inconvénients du régime politique assuré par un seul leader que ce soit un roi ou un président de la république.

La seconde partie (également notée sur 10 points) a comporté deux sujets au choix. Le premier a porté sur les modèles scientifiques et les objectifs visés pour atteindre la vérité. Le second sur la relation prioritaire entre le moi et l'autre.

Témoignages...

Nous avons contacté quelques candidats afin d'avoir une idée sur leurs diverses prouesses et leurs capacités de résoudre les questions philosophiques ayant trait à la recherche de la vérité et de la sagesse dans ce monde. Mohamed Aziz Tritar, section sciences techniques, du lycée Tahar Sfar de Sousse, nous a indiqué que «les deux premières questions sont faciles à traiter car nous les avons étudiées au cours de l'année. Le texte est un peu ambigu. En général, les questions formulées dans ce texte sont abordables. Quant à la seconde partie, j'ai choisi le premier sujet sur les modèles scientifiques car il est facile à traiter d'autant plus que nous les avons traités en classe».

Autre témoignage d'un autre candidat de même section, au même lycée. Mohamed Ali Jerbi nous dévoile que les deux premières questions de la première partie sont abordables et accessibles. Le texte est plus ou moins accessible, selon son jugement. «Pour la seconde partie, j'ai traité le premier sujet portant sur les modèles scientifiques».

Quant à la section lettres, la dissertation a comporté trois questions au choix. La première a porté sur la souveraineté de l'Etat et la garantie des droits. Soit, littéralement, «à quel point l'Etat est garant des droits». La deuxième a été consacrée à la relation entre l'art, la vérité et le besoin créatif. La troisième question est un texte portant sur la réalisation de l'être et du moi et leur dépendance de l'autre. Hiba Latrach, section lettres, du même lycée Tahar Sfar, a opté pour la deuxième dissertation ayant trait au triptyque art, vérité et besoin créatif, déjà décortiquée en classe au cours de l'année.

Il s'avère donc que la philosophie n'a posé aucun problème pour nos candidats qui semblent très optimistes pour continuer à passer les autres épreuves en toute quiétude et confiance.