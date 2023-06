Afrique du Nord: Nouakchott salue les 'grands efforts' du Maroc pour rapprocher les points de vue des différentes parties libyennes

Nouakchott — La Mauritanie a salué les grands efforts déployés par le Maroc visant à rapprocher les points de vue des différentes parties libyennes.

Dans un communiqué, le ministère mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur a indiqué avoir "accueilli avec satisfaction la nouvelle selon laquelle les membres de la commission paritaire mandatée par la Chambre des Représentants et le Haut Conseil d'Etat libyen (6+6), lors des négociations tenues à Bouznika au Maroc sont parvenus à un accord sur les lois régissant les élections présidentielle et législatives prévues pour la fin de cette année en Libye".

La même source a ajouté que "le gouvernement mauritanien salue les grands efforts déployés par le Royaume du Maroc en vue de rapprocher les vues des différentes parties libyennes pour parvenir à cet important accord qui ouvre la voie à la mise en place des conditions nécessaires au parachèvement du processus électoral libyen dans les meilleures conditions et de manière consensuelle et participative".

D'après le communiqué, le gouvernement mauritanien a renouvelé "son plein soutien et sa reconnaissance à tous les efforts arabes, africains et internationaux visant à trouver un règlement définitif à la crise de ce pays frère d'une manière qui préserve son unité, ses intérêts nationaux et son indépendance, jette les bases de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de son territoire, et garantit une vie décente et un développement global à son peuple".

Dans la nuit de mardi à mercredi, la commission mixte "6+6" avait annoncé que ses membres étaient parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires.

La réunion de Bouznika s'inscrit dans le prolongement de la série de rencontres qu'abrite le Royaume, réunissant les différentes parties libyennes en vue d'approfondir le dialogue sur les voies et moyens à même de mener au règlement de la crise dans ce pays, suivant une approche qui fournit l'espace idoine pour le dialogue et la concertation constructive.