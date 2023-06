Sénégal: Special olympics - Les athlètes sénégalais invités à 'hisser encore plus haut le drapeau national'

Dakar — Le Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba, a remis vendredi le drapeau national à la délégation sénégalaise devant prendre part aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux, prévus à Berlin du 11 au 26 juin, et a invité les athlètes "à travailler encore plus et sans relâche pour renforcer leurs performances sportives et hisser encore plus haut le drapeau sénégalais".

"A quelques jours de votre départ pour les jeux mondiaux de Special Olympics de Berlin 2023, je m'acquitte du devoir républicain de vous recevoir avec beaucoup d'empressement et d'enthousiasme pour vous remettre ce drapeau national en guise d'encouragement et de soutien des populations et du président de la République", a-t-il dit lors de la cérémonie.

Il a exhorté les athlètes sénégalais à "puiser dans notre riche histoire sportive olympique des ressources nécessaires qui les rendront encore plus engagés et plus déterminés".

"Continuez encore à faire preuve de rigueur, de discipline, et restez attachés aux valeurs de +Jom+, de +fit+, de +warma+, de +ngor+ qui sont les premières caractéristiques et les vertus cardinales du peuple sénégalais", a-t-il lancé.

Amadou Ba relève que les résultats et les performances que le Sénégal a réalisés pendant ses différentes participations à ces jeux "prouvent (...) que le sport, au-delà de ses vertus", reste "un intrant de transformation et de promotion de tous les individus et de tous les groupes". "Il produit et favorise, selon lui, l'inclusion sociale et combat toute exclusion et toute marginalisation sociale".

Il a aussi remercié l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne "pour l'intérêt tout particulier qu'il accorde à la promotion de cette catégorie particulière d'activités sportives".

Vasenta Diop, vice-présidente du conseil d'administration de Special Olympics s'est réjouie de la cérémonie. "Ce faisant, vous accompagnez notre combat et vous réitérez l'engagement de l'Etat pour une société plus inclusive", a-t-elle magnifié. Selon elle, la cérémonie fait honneur à la délégation "de porter haut les couleurs du Sénégal à Berlin pour ces jeux". "Nos athlètes iront au bout de leurs efforts pour lever le drapeau national et faire résonner notre hymne en Allemagne", a-t-elle promis.

Elle a précisé que la délégation sénégalaise sera composée de "54 personnes" à l'occasion de ces jeux dont les disciplines sont passées de "quatre à six". Il s'agit "du football, de l'équitation, de l'athlétisme, de la natation, du basket et du bocce".

La vice-présidente du conseil d'administration de Spécial Olympics a révélé que le Sénégal sera également "représenté au sommet mondial de la jeunesse par trois jeunes filles".

Elle a particulièrement remercié le ministère des Sports "qui a apporté un soutien exceptionnel, rendant possible la participation des athlètes à la 16e édition des Olympics Games à Berlin".