Ile Maurice: Gims se produira pour la première fois en LIVE avec ses musiciens et son Dj sur scène à Maurice

C'est la nouvelle ! Il était venu en 2017 et il revient cette fois-ci avec une touche additionnelle. Il sera en direct avec ses musiciens sur scène. Le chanteur Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, se produira ce soir sur la scène de Côte-d'Or, avec à ses côtés, d'autres artistes locaux, dont Blakkayo.

Le concert est proposé par le label Good Vibes, qui avait organisé le dernier concert de Tayc à Maurice, ainsi qu'Ignite Productions. La touche spéciale sera le fait que Gims n'a pas voyagé seul, mais avec ses musiciens. Ils seront une bande de sept sur scène, avec le Dj officiel du chanteur. Une première pour les fans mauriciens. Vincent Babet, un des organisateurs, explique que cela a été assez compliqué de dépêcher le chanteur avec son équipe de musiciens. «Il a un emploi du temps très chargé, d'autant plus que samedi il se produira à Madagascar. Il est très actif et on a pu l'avoir avec ses musiciens. Le peuple mauricien doit se déplacer pour voir la logistique mise en place pour accueillir cet événement, notamment une scène immense.»

Gims, lors d'une conférence de presse hier, a répondu à quelques questions, en compagnie de Joey Foo-Kune de Ignite Productions et Vincent Babet de Good Vibes. «Cela fait un petit bout de temps que je ne suis pas venu ici. Vraiment, ça fait plaisir de voir le soleil surtout et c'est pour ça que je m'arrête partout pour faire des photos et des vidéos», a confié Gims, qui avoue qu'il va se donner à fond ce soir. Il retient une bonne expérience de sa dernière venue en 2017 et souhaite faire découvrir ses nouveaux sons, notamment pour plaire aux Mauriciens qu'il trouve accueillants et souriants. Fera-t-il un duo avec un artiste mauricien sur scène ? «Je sais improviser. Donc, vous devez vous attendre à tout. Oui, il y aura 'Sapés comme jamais' et 'Bella', mais aussi d'autres titres. Soyez présents.»

Les portes s'ouvriront à 19 heures ce soir et quelques billets seront disponibles à la porte et sur le réseau Otayo. Les artistes locaux qui se produiront aussi sur scène sont Bigg Frankii, Dj Assad, MOMO et Dj Ash.

