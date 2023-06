Ile Maurice: Drogue - Les passeurs sur l'axe Maurice-Réunion toujours actifs

Rs 10 millions de cannabis saisies à Baie-du-Cap, un skipper arrêté et deux personnes soupçonnées de s'être rendues à Madagascar. Les passeurs mauriciens continuent à prendre de grands risques en se rendant à l'île de La Réunion et même à Madagascar. Qu'est-ce qui les pousse à s'aventurer et à braver les intempéries pour transporter du zamal ou de l'héroïne chez nous ? C'est toujours et encore l'argent qui les motive, celui qui leur a été promis pour cette contrebande. Leur travail et leur situation ne leur permettant pas de goûter au luxe, ils se laissent donc tenter.

Deux cas d'importation ont été détectés par la brigade antidrogue (ADSU) de l'Est. Sur l'axe Réunion-Maurice, cela s'est fait avec l'équipe du sergent Luckmun de l'ADSU de St-Pierre, le mercredi 7 juin, et sur l'axe Maurice-Madagascar, avec l'équipe du chef-inspecteur Dabeesingh de l'ADSU du port.

Une surveillance accrue de l'ADSU depuis trois mois a enfin porté ses fruits. Cette unité avait à l'oeil Jean François Andy, alias Ti-Jean, un skipper de 39 ans de Baie-du-Cap, qui devait récupérer un colis de zamal sur l'axe Maurice-Réunion. Les policiers avaient des informations qu'il allait effectuer la livraison dans sa voiture et il a été intercepté sur la plage de Baie-du-Cap.

Alors qu'il s'apprêtait à prendre place dans sa voiture après avoir récupéré la drogue, il a été approché par les policiers de l'ADSU qui se sont identifiés et lui ont demandé d'ouvrir son coffre, où ils ont découvert deux sacs de sport noirs. En ouvrant les sacs, ils ont constaté la présence de cinq colis bien scellés. Ils ont ainsi mis la main sur 5,360 grammes de cannabis d'une valeur estimée à Rs 10 millions.

Les colis seront envoyés au Forensic Science Laboratory (FSL) pour déterminer la pureté de la drogue et les empreintes sur les paquets seront également analysées. Le skipper, qui a été inculpé de trafic de drogue, a comparu au tribunal de Souillac, hier. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il est retourné en cellule. Il sera bientôt interrogé sur ses connexions et son rôle dans cette importation pour comprendre le modus operandi et savoir qui est l'éventuel commanditaire. La voiture dans laquelle les deux sacs ont été saisis servira de pièce à conviction dans l'enquête.

L'autre cas a été rapporté par l'équipe du chef-inspecteur Dabeesingh de l'ADSU du port. Dans le cadre de deux disparitions en mer signalées par la National Coast Guard Harbour Security (NCG) mercredi, une unité de l'ADSU s'est rendue au Quai D où elle a appris qu'un horsbord avec deux moteurs avait été saisis par les garde-côtes. James Clifford Gregory Huet, âgé de 27 ans, et Désiré Jeff Cliff Josephine, âgé de 33 ans, deux habitants de Baie-du-Tombeau, ont été arrêtés pour possession de gandia et de 29 graines de cannabis.

Une boussole et deux cannes à pêche ont également été saisies. Le hors-bord saisi par la NCG a été examiné par la Scene of Crime Office et un chien renifleur, mais rien d'incriminant n'a été retrouvé. La brigade antidrogue soupçonne qu'ils étaient en mer pour récupérer de la drogue, et la thèse de l'axe Maurice-Madagascar a été avancée. Seule leur interrogatoire confirmera les soupçons de la police.

Renforcer la sécurité

Les autorités mauriciennes et réunionnaises ont renforcé la sécurité dans les eaux territoriales pour assurer la sécurité maritime, lutter contre la drogue, le terrorisme et l'immigration clandestine. Maurice a redoublé d'efforts récemment, et les autorités réunionnaises en ont fait de même pour sécuriser nos eaux. Plus tôt cette semaine, un échange de travail avec La Réunion a eu lieu avec les principaux acteurs de notre île. (Voir plus loin).

Parmi les cas récemment déjoués, on peut citer l'interception de trois véhicules le 3 octobre 2022, à Rivière-Noire. Cette interception a conduit à sept arrestations, dont celle du constable Jonathan Rabot, affecté au poste de police de Terre-Rouge, qui conduisait l'un des véhicules, une fourgonnette. Les autres suspects arrêtés ce jour-là étaient Enzo Louis, Gérald Carmen, Bryan Ricco, Jean Meunier, Arman Allas et Jonathan Christian. La drogue est soupçonnée de provenir de La Réunion.

En avril, six suspects impliqués dans le trafic de 150 kg de zamal ont été arrêtés à La Réunion et à Maurice. Trois suspects ont été arrêtés à La Réunion et sont soupçonnés d'être aller récupérer le zamal. Il s'agit de Benjamin Leu, Andy Patate et Jean Roddy Marcelino Meunier. En raison des mauvaises conditions météorologiques, leur bateau s'est échoué à Anse-des-Cascades à Sainte-Rose à La Réunion, où les gendarmes réunionnais les ont arrêtés. Jean Roddy Marcelino Meunier est soupçonné d'avoir agi comme skipper. Les autorités réunionnaises ont informé leurs homologues mauriciens de ces arrestations. Les enquêteurs de l'ADSU du Nord ont également arrêté trois nouveaux suspects : Felix Dilane Lapierre, appréhendé à Pointe-aux-Sables, qui est censé avoir acheté le bateau, ainsi que Samuel Legentil et Arshad Abdur Rahman.

Dans l'affaire de 839 g d'héroïne d'une valeur estimée à Rs 12,5 millions découverts à Antananarivo, huit Mauriciens ont été appréhendés par la police malgache. Les enquêteurs de la brigade antidrogue se penchent maintenant sur l'implication présumée d'un surveillant pénitentiaire.

Les personnes arrêtées sont Esperando Naiim Beeharry, Jairo Jean Patrick, Jean Daniel Victoire, ainsi que les frères Kenjie et Kenny Morvant, Jean Garry Etienne, Jordan Robert et Jules Roddy Avoula. Cette drogue était apparemment destinée au marché mauricien.

Une enquête approfondie, lancée en février 2023, a débuté suite à la découverte du bateau Brasd'Eau à Nosy-Be-Maintialaka, dans le district portuaire de Vohémar, au nord-est de Madagascar.