Tanzanie: Nomination de l'évêque de Tanga (Tanzanie)

Cité du Vatican — Le 7 juin, le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Tanga (Tanzanie) Mgr Thomas John Kiangio, membre du clergé de Tanga, jusqu'à présent administrateur diocésain du même siège.

Mgr Thomas John Kiangio est né le 17 mars 1965 à Mazinde Ngua, dans le diocèse de Tanga. Après avoir fréquenté le petit séminaire Saint-Joseph et le petit séminaire Saint-Pierre, il a poursuivi ses études en philosophie au grand séminaire Saint-Antoine, à Ntungamo, dans le diocèse de Bukoba, et en théologie au grand séminaire Saint-Charles-Mwanga, à Segerea, dans l'archidiocèse de Dar-es-Salaam. Il a également effectué un travail pastoral à la paroisse de Mlingano, dans le diocèse de Tanga, et a suivi un cours d'éducation pastorale clinique à l'hôpital médical de Bugando, à Mwanza. Il a été ordonné prêtre le 16 juillet 1997 pour le diocèse de Tanga.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : vice-pasteur de la paroisse de Lushoto (1997-1998) ; chargé de cours, maître de discipline, vice-recteur puis recteur du petit séminaire Saint-Joseph (1998-1999 et 2004-2013) ; licence et doctorat en théologie dogmatique à l'Université pontificale Urbanienne de Rome (1999-2003) ; secrétaire général et chancelier du diocèse de Tanga (2013-2020). Depuis 2020, il est administrateur diocésain.