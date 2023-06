Soudan: Combats, agressions militaires, mauvais traitements infligés en particulier aux femmes et aux enfants affamés

Khartoum — Huit semaines après le début de la guerre entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), les combats, les abus et les violences persistent dans le pays et dans la capitale Khartoum.

Selon la presse locale, l'île de Tuti, qui ne compte qu'un petit village mais qui est entourée par Khartoum, Omdurman et Khartoum Nord, est assiégée, et l'organisation Sudan Emergency Lawyers a dénoncé la catastrophe humanitaire. L'aide humanitaire ne peut atteindre la région du Darfour et la population est à bout de souffle. Pour le huitième jour consécutif, le RSF aurait fermé les deux ponts reliant l'île de Tuti à Khartoum et Khartoum Nord, empêchant les personnes, la nourriture et les fournitures médicales d'entrer et de sortir.

"Ils tirent sur toute personne qui s'approche des rives du Nil pour l'obliger à quitter l'île", rapportent-ils. "Ils ont empêché les gens d'enterrer les corps des morts dans le cimetière de Hillat Hamed et se sont retirés sur l'île. De plus, la RSF n'a pas autorisé les patients gravement malades et les cas d'urgence à traverser les ponts. La situation humanitaire se détériore rapidement, les pharmacies sont à court de médicaments et l'approvisionnement en nourriture est insuffisant.

Parmi les atrocités que cette guerre alimente, les agressions sexuelles contre les femmes et les jeunes filles ne manquent pas : "la majorité des victimes sont des femmes et des jeunes filles âgées de 12 à 17 ans", a déclaré l'Organisme de lutte contre la violence à l'égard des femmes du ministère des affaires sociales. Bien que les crimes de violence sexuelle et sexiste (SGBV) et de violence contre les femmes et les filles (VAW/G) ne soient pas suffisamment signalés, en raison du chaos créé par la guerre, de la faiblesse des télécommunications et des connexions Internet, et de la stigmatisation dont souffrent les victimes de viols, il n'en reste pas moins que la violence sexuelle et sexiste est une réalité. Fin mai, un nombre croissant de viols a été signalé dans la région métropolitaine de Khartoum et au Darfour. Les criminels profitent de nombreuses femmes qui sont devenues encore plus vulnérables financièrement en raison du conflit en cours.

La situation militaire à Khartoum reste très grave en raison de la poursuite des agressions militaires contre les institutions et les civils par les milices et les bombardements de l'armée. Les ambassades d'Arabie Saoudite et de Bahreïn ont été dévastées et les bureaux et résidences des diplomates pillés. L'armée est accusée d'avoir bombardé des écoles, faisant de nombreuses victimes, sous prétexte que des miliciens s'y cachent.