Congo-Kinshasa: A GOMA, la MONUSCO construit et réhabilite des édifices qui abritent des institutions judiciaires pour lutter contre l'impunité

communiqué de presse

Le parquet près le tribunal de paix de Goma dispose désormais de trois ouvrages entièrement financés par la MONUSCO.

Le premier bâtiment réhabilité abrite le parquet près le tribunal de paix de Goma. Il a totalement été remis en état : Le hall, la salle d'audiences, les deux cachots pour hommes et femmes, trois blocs pour les installations sanitaires. Il est entièrement couvert d'une nouvelle toiture, repeinte et pavée après l'incendie qui l'avait gravement endommagé et consumé il y a deux ans.

Il a aussi bénéficié du matériel et du mobilier de bureau pour un cout de 46,500 USD.

Le deuxième édifice a été intégralement construit. Il s'agit de l'établissement de Garde et d'Education de l'Etat (EGEE) qui est logé dans la concession de la prison centrale de Goma, construit par l'ONG-Syndicat des initiatives des femmes pour le Développement, SYFED.

Dans cet établissement qui accueille les enfants en conflit avec la loi, une salle d'audience a été construite. Mais aussi des dortoirs pour filles et garçons, un réfectoire et des sanitaires. Le coût des travaux est de 49,710 USD.

L'ouvrage voit ainsi doubler sa capacité d'accueil qui passe de 60 à 120 enfants pensionnaires.

Du côté de la MONUSCO, on affirme que ces deux édifices visent à améliorer les conditions de travail des magistrats du parquet de paix de Goma.

Dans son mot, Nicolas Twendi Banti, le premier président de la Cour d'appel du Nord-Kivu a rappelé les différents types d'appui de la MONUSCO au bénéfice de l'Institution judiciaire dans la Province du Nord-Kivu. Il s'est réjoui du soutien que la Mission a apporté et qui a déjà permis de corriger de nombreux dysfonctionnements de la chaîne pénale.

Monsieur Nicolas Twendi Banti, a conclu son propos en invitant la directrice de l'EGEE et les autres bénéficiaires directs de différents ouvrages construits et remis en état, de les utiliser au bénéfice de la population.

De son côté, Madame la Cheffe du Bureau de la MONUSCO, Laila Bourhil, a souligné que cet appui de la Mission vise à améliorer les conditions de garde éducative des enfants en conflit avec la loi mais également les conditions de travail des agents de l'EGEE.

Elle a ajouté que « c'est l'appui de la MONUSCO à l'administration de la Justice pour rendre une justice plus équitable, plus proche de la population et qui puisse opérer dans des conditions plus favorables pour restaurer la confiance et la lutte contre l'impunité. Etablir l'Etat de droits et faire en sorte que la lutte contre l'impunité puisse toucher à tous les échelons »

La cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont 8 femmes émanant de la magistrature, des ONG et des membres du système des Nations Unies, s'est clôturée par la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment du nouveau Tribunal de paix de Goma, dont la fin des travaux est prévu dans 3 mois (fin août). Le coût total de ce projet est estimé à plus de cent mille dollars américains.