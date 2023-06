Niger: La Grande Muraille Verte conduite par le champion Issoufou Mahamadou reçoit l'engagement fort du secteur privé international

Apres 4 jours de travaux en sessions et une visite de terrain, suivis d'échanges, les participants au Forum ont tiré les conclusions des travaux, préparé et validé la declaration et adressé des motions.

La cérémonie de clôture de ce Forum de Niamey initié par Son Excellence Issoufou Mahamadou Champion de la Grande Muraille Verte - GMV, Ancien Président du Niger, Président de la Fondation Issoufou Mahamadou - FIM, a été présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Ouhoumoudou MAHAMADOU en présence du Champion de la Grande Muraille Verte Issoufou Mahamadou, du Secrétaire Exécutif de l'Agence Panafricaine de la GMV, Monsieur Said Ibrahima, du Coordonnateur du FEM Ibrahim Sow, de la Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification Mme Saratou Garama Rabiou Inoussa et de l'Ambassadrice Bisa Williams PCA de HDI, membre d'administration de African Agriculture.

Entre succès éclatant et soutien multiforme décisif du secteur privé

Ce Forum de Niamey a été un succés éclatant pour les differents participants qui ont salué vivement l'initiative de ce Forum Inaugural, sa bonne organisation et la pleine réussite qui l'a sanctionné ainsi que l'effet direct induit pour l'accélération du programme de l'initiative Grande Muraille Verte a travers l'implication du Secteur Privé.