Sénégal: Emeutes violentes - Aïssata Tall Sall, à l'assaut du corps diplomatique

Au lendemain des événements violents provoquant la décision de la diplomatie sénégalaise de fermer ses consulats dans les différents pays étrangers, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a réuni les membres du corps diplomatique pour échanger sur le sujet.

En effet, Me Aïssata Tall Sall a estimé utile de rencontrer la communauté internationale présente au Sénégal pour discuter sur les circonstances graves qui ont émaillé le pays ces derniers jours à travers une rencontre organisée hier, jeudi. Selon la cheffe de la diplomatie sénégalaise, cette tradition de convier les institutions étrangères est motivée parce que le Sénégal est un pays de transparence, d'ouverture et de vérité. C'est, pour Me Aïssata Tall Sall, un exercice habituel pour le Sénégal, pour dire sa part de vérité sur notamment, les événements sur les 1er et 2 juin 2023.

D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce qu'il y a un livre pour se faire une religion de ce qui s'est passé jeudi et vendredi dernier concernant les manifestations. « Je vous donne les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre et continue à veiller sur les institutions internationales implantées dans le pays. Aussi, des procédures judiciaires sont entamées pour situer les responsabilités de ces actes », informe Même Aïssata Tall Sall.

Après le discours introductif de Me Aïssata Tall Sall, Jean KOE Ntonga, ambassadeur du Cameroun et porte-parole du jour du corps diplomatique, a adressé ses mots de remerciement au ministère et à l'Etat du Sénégal. « Le corps diplomatique s'incline devant la mémoire des disparus et condamne les violences.

En outre, il manifeste ses regrets de constater avec préoccupation la dégradation de la vie socio-politique sénégalaise qui a atteint son paroxysme ces derniers jours et menacé les rouages de la vie sociale et du développement économique ainsi que la stabilité du pays ». Le porte-parole du jour du corps diplomatique a dit souhaiter que « le calme retrouvé et l'apaisement déjà perceptible permettent à tous de continuer à bénéficier de la généreuse hospitalité et de la sollicitude que les autorités ont toujours faites aux missions diplomatiques et aux organisations internationales accréditées au Sénégal ».