Algérie: Le ministre de l'Agriculture tient une séance de travail avec son homologue vénézuélien à Caracas

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a tenu une séance de travail avec son homologue vénézuélien, Castro Soteldo, à Caracas, qui a permis de passer en revue les moyens de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du secteur de l'Agriculture des deux pays et de l'ambassadeur d'Algérie au Venezuela, intervient dans le cadre de la tenue des travaux de la 4e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-vénézuelienne de coopération économique, commerciale, scientifique et technique (8 et 9 juin), a précisé le communiqué.

M. Henni a souligné "la nécessité pour les deux parties d'échanger leurs connaissances et leurs expertises et de tirer parti des progrès réalisés en matière de recherche scientifique et technologique pour aller vers une agriculture moderne".