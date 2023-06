Angola: La PCA du Parlement considère que le fonctionnement des bureaux d'appui aux députés est positif

Caxito — La présidente du Conseil d'Administration de l'Assemblée nationale, Suzana de Melo, a qualifié jeudi, à Caxito, province de Bengo, les actions menées par les Bureaux provinciaux d'appui aux députés comme étant positives.

Faisant le bilan de la visite de travail de six jours dans les provinces de Cuanza Norte, Malanje, Uige et Bengo, pour évaluer le fonctionnement des bureaux provinciaux d'appui et l'état des actifs, la responsable a indiqué que, quelles que soient les conditions, les groupes des députés résidents travaillaient et qu'il existait de bonnes relations entre eux et les gouvernements provinciaux et les administrations municipales.

Quant aux investissements, a-t-elle renchéri, il y a quelques difficultés, surtout la nécessité de construire de nouveaux bâtiments parlementaires pour mieux accueillir les députés, comme dans la province de Bengo.

Pour atteindre cet objectif, elle a indiqué que des ajustements étaient nécessaires pour trouver la meilleure solution et aussi une structure qui identifie les bureaux provinciaux afin d'être encadrée dans le budget 2024, en tenant compte de la situation financière du pays.

Selon Suzana de Melo, quant aux autres provinces, compte tenu de la durée de vie des immeubles, les bâtiments ont besoin d'entretien et d'autres conditions de travail.