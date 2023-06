Ile Maurice: Maurice encore dépendant du charbon et de l'huile lourde

Entre les objectifs de la production énergétique locale à l'horizon 2035 du gouvernement et le dernier bulletin annuel d'Energy & Water Statistics, la réalité du terrain montre des ambitions peu réalisables face aux besoins en énergies fossiles et la disponibilité d'énergies renouvelables.

La vision du gouvernement est d'atteindre 60 % de production énergétique à partir des sources propres d'ici 2035. Sauf que le bulletin annuel d'Energy & Water Statistics 2022 est révélateur. En effet, 90 % de la production énergétique est de sources fossiles et 10 % d'énergies renouvelables. La raison est que 1,4 million de tonnes d'huile lourde ont été importées et utilisées en 2022.

Ce chiffre est en hausse de 8,6 %, comparé à 2021. C'est le charbon qui est la première source d'énergie pour la production, à 24,2 %, suivi de l'huile lourde à 22,4 %, du diesel à 14, 4%, la gasoil à 13, 9 %, le gaz à 6,5 % et le kérosène à double usage à 8,5 %. Alors que le gouvernement mise beaucoup sur les projets d'énergies renouvelables, cette source a baissé pour atteindre qu'un apport de 10,1% pour la production nationale d'électricité. Avec un effort pour que 149 482 tonnes d'huile lourde (NdlR, tonne of oil equivalent) ne soient pas utilisées. Bien qu'il existe des centrales qui produisent de l'énergie hydroélectrique, éolienne, du gaz naturel du centre d'enfouissement, de l'énergie solaire, de la bagasse et du bois de chauffage.

Pour ce qui de l'énergie renouvelable, sa production a baissé de 11,4 % l'an dernier. La raison de cette baisse s'explique avec celle de la fourniture de la bagasse de l'ordre de 15,3 %. Également, la production de gaz de Mare-Chicose a baissé de 9,6 %. Mais l'hydroélectrique et le photovoltaïque qui ont augmenté de 20 % et de 2,1 % respectivement.

La dépendance sur les énergies fossiles est due au fait que l'importation du charbon a baissé de 23,3 % et qu'il a fallu compenser par une importation massive de produits pétroliers, soit une hausse de 82 %. Du coup, la facture a bondi de Rs 35,8 milliards à Rs 65 milliards. De ce fait, le courant a été produit majoritairement par de l'huile lourde et du diesel, suivis par le charbon et les énergies renouvelables, à 31,5 % et 19,2 %.

En 2022, la production d'électricité était 2 698.1 GwH. De ce volume, les foyers mauriciens se sont taillé la part du lion avec une utilisation de 36,6 %, suivis des clients commerciaux et industriels, à 35,6 % et 26,3 % respectivement. La quantité d'électricité vendue a augmenté de 6,9 %. Le prix moyen de vente est resté à Rs 5,85 par kilowatt par heure, alors que la consommation par tête cette année a été de 2 137,6 KwH, soit une hausse de 7,2 % comparée à 2021. Les foyers mauriciens ont consommé 15,8 % de la production totale d'énergie, avec l'électricité et le gaz.