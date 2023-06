Gabon: Port-Gentil - Rassemblement Républicain '2R' à la conquête de l'espace politique

La fièvre électorale ne laisse personne dans l'indifférence. Tout bouge et le Rassemblement Républicain "2R", parti politique de l'opposition modérée, lui aussi est en mouvement.

Le Président et les cadres de cette formation politique sont en tournée d'implantation, de sensibilisation et de partage, depuis plusieurs semaines dans la commune de Port Gentil.

Il ne se passe plus un week-end sans que le président du Rassemblement Républicain "2R", Leguetsa Lelaga, ne soit sur le terrain, accompagné de ses troupes. C'est dans ce cadre, une fois de plus, que le leader a reçu plusieurs nouveaux militants lors d'une grande sortie politique dans son quartier général à Port Gentil. A cette occasion, il a exhorté ses militants à aller s'enrôler et à se tenir prêts pour les prochaines échéances électorales.

"Ces élections devront nous permettre d'avoir des élus afin de donner un sens plus concret aux idées que nous défendons, c'est-à-dire, bâtir le Gabon, améliorer le système éducatif, donner du travail aux gabonais et entre autres, faciliter l'accès à la santé pour tous. Il faut redonner espoir aux populations et pour cela, il est impératif que le discours laisse la place au concret, et que les querelles cessent. Le pays a besoin de signaux forts pour redonner le goût de la vie à son peuple" lance le leader du Rassemblement Républicain.

Cette formation politique de l'opposition dite modérée a enregistré plusieurs arrivées en son sein. Il s'agit par exemple de Jean-Claude Mamfoumbi Mombo, qui d'ailleurs a été nommé Conseiller politique du Président.

Concernant l'élection présidentielle, le Président indique clairement que dans quelques jours, le 2R donnera sa position et la direction à suivre pour l'intérêt supérieur de la nation gabonaise.