Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 Juin2023

Amnesty International demande une enquête indépendante sur la Les autorités sénégalaises doivent immédiatement enquêter de façon indépendante et transparente sur la mort d’au moins vingt-trois personnes, dont 3 enfants, lors des manifestations violentes du 1er et 2 juin 2023 et faire la lumière sur la présence de personnes en civil armées opérant aux côtés des forces de sécurité, a déclaré Amnesty International aujourd’hui après avoir recueilli des témoignages et documenté les cas de décès enregistrés lors de ces journées. Selon le décompte d’Amnesty International, au moins 23 personnes ont été tuées durant les violentes manifestations qui ont éclaté notamment à Dakar et Ziguinchor, depuis le 1er juin, et 390 personnes ont été blessées d’après la Croix-Rouge sénégalaise. (Source : adakar.com)

Un Casque bleu a été tué et quatre autres gravement blessés vendredi au cours d’une attaque près de Tombouctou dans le nord du Mali, pays en proie à la propagation jihadiste et aux violences de toutes sortes, a indiqué la mission de l’ONU Minusma. Une patrouille "a été la cible d’une attaque complexe" près de Ber où elle a d’abord heurté une mine avant d’essuyer des tirs, a rapporté la Minusma sur Twitter, des informations confirmées à l’Afp par une porte-parole. Les "informations préliminaires" font état d’un mort et quatre blessés graves, a dit la Minusma. Elle n’a pas précisé la nationalité des Casques bleus. Depuis sa création en 2013, 186 de ses membres sont morts dans des actes hostiles. C’est la mission de l’Onu ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. (Source : abamako.com)

Un gros camion transportant des bœufs roulant sur l’autoroute du nord sur le tronçon Adjamé-Yopougon a basculé ce samedi 10 juin matin dans le vide et s’est renversé sur l’ancienne route, toutes les roues en l’air. L’accident s’est déroulé sous une pluie battante à la descente du « Pont Ferraille » autour de 8H provocant un ralentissement sur l’autoroute et aussi sur l’ancienne voie passant par le sous-quartier Mossikro. La gendarmerie et les services de secours étaient sur les lieux pour les constats d’usages et réguler la circulation en cette matinée pluvieuse. (Source : Fratmat.info)

Olushegun ADJADI BAKARI a tenu ce vendredi 09 juin 2023, une rencontre avec les membres du comité de direction du Ministère pour plancher sur la feuille de route de son département ministériel. Au cours de cette rencontre qui intervient 48 heures après sa prise de fonction, le Ministre des Affaires étrangères, a dévoilé la nouvelle doctrine de la Diplomatie béninoise qui selon lui est « entièrement tournée vers une diplomatie économique et un appui à la mobilisation des ressources financières. » Olushegun ADJADI BAKARI a souligné que la mise en œuvre de la réforme sera inclusive. Pour rappel, Olushegun ADJADI BAKARI a été nommé Ministre des affaires étrangères le 06 Juin dernier en remplacement de Aurélien Agbénonci.(Source : acotonou.com)

C’est un constat qui crève les yeux. Depuis quelques temps, on assiste çà et là à des cérémonies de pose de première pierre tous azimuts liés à des projets de construction d’infrastructures. Très souvent, dans ces cérémonies, c’est tous les membres du gouvernement ou presque qui se déplacent, sur fond de propagande. Cette tendance est en vogue, chez l’équipe dirigée par Dr Bernard Goumou. Lequel clame partout que son Gouvernement n’est pas un Gouvernement de pose de première pierre. Cet « effet de mode » est suivi de près par le colonel Mamadi Doumbouya. Il a décidé de sonner la fin de la recréation. Ce jeudi 08 juin, il a interpelé tous les Ministres, autant qu’ils sont, les invitant à observer plus de rigueur. (Source : africaguinee.com)

Au Tchad, le président de transition poursuivait sa tournée dans le sud du pays, théâtre de violences intercommunautaires. L'opposition dénonce un air de déjà-vu.Mahamat Idriss Déby était attendu dans les deux Mayo Kebbi Est et Ouest ce vendredi, dernière étape de cette tournée dans le Sud du Tchad. De plus en plus critiqué pour son silence face aux attaques répétées des hommes bien armés contre les agriculteurs, le président de transition tente de rassurer la population par de nombreuses promesses. Au cours de cette tournée dans des régions réputées favorable à l’opposition, Mahamat Idriss Deby a presque toujours tenu le même discours. Partout dans les chefs-lieux des différentes régions visitées, il a promis de restaurer la sécurité. Il a aussi annoncé la construction d’infrastructures routières, d’hôpitaux, d’écoles, et l’amélioration de la situation sociale des populations. (Source : Dw)

Salomon Idi Kalonda Della, l'un des conseillers de Moise Katumbi, a été arrêté, il y a quelques jours, et incarcéré à Kinshasa pour détention illégale d'arme à feu et tentative de coup d'Etat.Les deux opérations menées par des agents des services de renseignements, se sont déroulées en l'absence de Moïse Katumbi et Salomon Kalonda. Une démarche que dénonce leur avocat, Me Hervé Diakiese. Selon l'ancien Premier ministre congolais, Matata Ponyo, le pistolet attribué à Salomon Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à son garde du corps, celui donc de Matata Ponyo qui l’avait reçu en bonne et due forme de la Police lorsqu'il était Premier ministre. Cette arme dit Matata Ponyo a été perdue le 25 mai le jour d'un Sit-in à Kinshasa. (Source : Dw)

Au Rwanda se tient du 8 au 11 juin une retraite du comité des représentants permanents de l'Union africaine. Objectif : étudier l'avancée du travail sur les réformes institutionnelles de l'organisme. Des réformes lancées en 2016 et confiées au président rwandais Paul Kagame. Sept ans plus tard, la réunion à Kigali doit débattre des prochaines mesures à mener au sein de l'institution. Parmi les principaux chantiers menés depuis 2016, celui sur l’autonomie financière de l’Union africaine. Un travail en progression, selon la vice-présidente de la commission de l’institution, Monique Nsanzabaganwa. « Actuellement, déjà 100% des coûts opérationnels de l’Union sont pris en charge par les États membres. Ils se sont engagés à contribuer à 75% du budget des programmes. Ils augmentent petit à petit leur contribution pour y arriver. Et ils ont créé un fonds pour la paix, qui est maintenant de 330 millions de dollars. » (Source : Rfi)

