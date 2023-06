Madagascar: Banque Mondiale-Madagascar - Un financement de 100 millions USD pour une croissance inclusive et résiliente

Satisfecit. Les réformes entreprises par le gouvernement sont reconnues par la Banque mondiale. Cette institution a approuvé, avant-hier, un crédit de 100 millions de dollars pour une opération à l'appui des politiques de développement (DPO) ou Development Policy Operation.

Un appui qui arrive à point nommé pour sortir le pays de la situation difficile qu'il traverse actuellement. « L'opération est destinée à soutenir les réformes pour libérer les moteurs d'une croissance inclusive et résiliente », indique un communiqué de la Banque mondiale.

Défi du développement

Les réformes visent à améliorer la transparence et la stabilité macro-budgétaire, la concurrence sur les marchés et la gouvernance d'entreprise dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de l'exploitation minière. La décision de la Banque mondiale d'approuver ce financement témoigne en tout cas de la détermination des autorités à relever le défi du développement par des actions concrètes.

« Le DPO soutient plusieurs mesures de réforme essentielles récemment adoptées par le gouvernement. Il s'agit notamment de soutenir la compagnie nationale d'électricité, la Jirama, en matière d'accords d'achat d'électricité, ce qui contribuera à orienter la production d'énergie vers les énergies renouvelables tout en élargissant la participation privée ; de lever la suspension des mouvements de permis miniers et des exportations d'or pour permettre au pays de mieux saisir les opportunités de croissance ; et de légiférer pour encourager les investissements compétitifs dans l'infrastructure numérique afin de rendre les services à large bande plus abordables ».

Confiance

Ce financement augure en tout cas de bonnes perspectives pour l'avenir du pays et témoigne de la confiance des bailleurs de fonds quant à la volonté des autorités de relever le défi du développement. La preuve, d'autres financements sont encore prévus. Cette opération est, en effet, « la première d'une série programmatique de trois DPO ». Elle s'appuie sur deux piliers qui se renforcent mutuellement.

« Le premier vise à renforcer la gouvernance et les cadres macro-budgétaires, notamment par le biais d'une gestion fiscale ingénieuse face au climat et d'une gestion décentralisée, et le second pilier contribuera à améliorer l'environnement propice aux investissements et à approfondir les réformes structurelles dans les secteurs d'infrastructures essentiels, notamment l'exploitation minière, l'énergie et la connectivité numérique ». Cette première DPO constitue en tout cas un nouvel élan dans les actions de réformes déjà entreprises par le régime actuel.