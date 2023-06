Madagascar: Andry Rajoelina - Emmanuel Macron - L'élection présidentielle de 2023 évoquée lors de la rencontre d'hier

Le face-à-faec entre les deux présidents a duré près d'un tour d'horloge.

Un face-à-face entre le président Andry Rajoelina et son homologue français Emmanuel Macron a eu lieu au Palais de l'Elysée hier à 17h20 (heure française). Il s'agit de la quatrième rencontre officielle entre les deux présidents depuis l'accession au pouvoir du numéro Un d'Iavoloha au mois de janvier 2019. Ce sera certainement le dernier tête-à-tête entre les deux personnalités pendant le premier quinquennat de ce dernier.

Cette rencontre qui s'est déroulée sous le signe de la convivialité, a duré environ une heure. D'après les informations émanant de la Présidence de la République, la tenue de l'élection présidentielle qui aura lieu cette année figure parmi les points saillants de cette entrevue. Durant cette occasion, le président Macron aurait annoncé le soutien de la France aux efforts entrepris par le Gouvernement Malagasy dans l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. La France exprime ainsi son intérêt à contribuer au financement de la Présidentielle de 2023, à travers le Basket fund.

Le président français a aussi annoncé la mobilisation d'observateurs électoraux français à Madagascar et affirme qu'il entend encourager l'Union Européenne à se mobiliser dans ce sens. La France a aussi renouvelé son soutien et son engagement envers le Plan Émergence Madagascar. Parmi les projets de développement qui vont bénéficier de ce soutien du gouvernement français figure un programme d'irrigation d'envergure, destiné à couvrir le Sud de Madagascar. La France poursuivra ainsi sa contribution dans les domaines de la sécurité alimentaire et du bien-être de la population.

Madagascar Airlines

Emmanuel Macron et Andry Rajoelina ont également discuté du redressement de l'entreprise Madagascar Airlines. La France envisagerait de mobiliser une collaboration significative pour le redéploiement de la stratégie aérienne, avec le concours notable de l'entreprise Airbus. Cette coopération vise notamment à apporter des améliorations majeures pour le transport aérien Malagasy, afin d'offrir à Madagascar Airlines des possibilités d'expansion et de modernisation.

En ce qui concerne le secteur de l'énergie, le président Emmanuel Macron a aussi exprimé le soutien de son pays à la transition énergétique de Madagascar. La France prévoit notamment de contribuer au développement de l'énergie solaire dans la Grande île, mais aussi au développement du domaine maritime. En effet, le Président Andry Rajoelina a souligné l'importance de la modernisation du chantier naval SECREN et l'intégration de Madagascar dans le projet Atalanta. Les 22 - 23 juin prochain, le président Andry Rajoelina va assister au Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial. Plusieurs dirigeants africains vont y participer.

Ce sera une occasion pour le numéro Un Malagasy de mener un lobbying pour le déblocage des Fonds verts pour le climat destinés aux pays victimes des changements climatiques. On constate en tout cas que la rencontre d'hier entre le président Andry Rajoelina et Emmanuel Macron a surtout été axée sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'organisation des scrutins. Si l'on s'en tient à nos sources, ni les questions relatives aux Îles Eparses ni l'affaire Apollo 23 n'ont été évoquées durant l'entrevue.