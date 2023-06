Madagascar - Israël - Une Chambre de Commerce pour promouvoir les échanges commerciaux

La Chambre de Commerce Israël-Madagascar (CCISMA) a été mise en place officiellement hier, à la CCIA Antaninarenina.

« Notre objectif consiste à promouvoir les échanges commerciaux et culturels entre Madagascar et l'Israël à travers la mise en réseau des opérateurs économiques et des structures associatives des deux pays », a expliqué Sylvia Mamiarivelo, la présidente de la CCISMA, lors du lancement officiel de cette Chambre parlementaire, hier.

En effet, « nombreux sont les opérateurs israéliens qui souhaitent développer des affaires à Madagascar sur plusieurs domaines, pour ne citer que l'agri-business, l'éducation, la recherche, les nouvelles technologies, l'ingénierie, le commerce et les services. Raison pour laquelle, nous organisons en octobre prochain, une mission économique et commerciale sous l'égide du ministère en charge du Commerce et du ministère des Affaires étrangères. Cette délégation intégrera des opérateurs issus de différents secteurs d'activité. Nous lançons ainsi un appel à l'assistance et aux opérateurs intéressés à cette mission à s'inscrire auprès de la Chambre de Commerce Israël-Madagascar », a-t-elle annoncé.

Transfert de technologies

Dans la même foulée, « ce sera une opportunité de percer de nouveaux marchés en Israël face à une énorme demande estimée à 600 millions de consommateurs, incluant les pays périphériques, outre la promotion des produits et des opportunités d'affaires à Madagascar », a-t-elle enchaîné. Pour sa part, le Consul général honoraire d'Israël à Madagascar a évoqué que son pays a entretenu des liens de fraternité avec Madagascar depuis la Première République.

« Nous comptons renforcer ces relations bilatérales à travers cette Chambre de Commerce. L'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays est également envisagée pour développer le tourisme. En effet, nombreux sont les Israéliens qui s'intéressent à découvrir la nature cinq étoiles de la Grande île, tandis que de nombreux voyages organisés sont réalisés depuis ces dernières années pour permettre aux Malgaches d'effectuer un pèlerinage en Israël. Ils raffolent également de vanille, de litchi et des épices de Madagascar », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, des opérateurs israéliens veulent investir dans la Grande île tout en participant au transfert de technologies afin de contribuer au développement économique du pays.