Ile Maurice: Bhadain - «Bribe élektoral avan mem deklar éleksyon»

Le leader du Reform Party et celui d'En Avant Moris ont, hier, animé une conférence de presse sur le Budget présenté le 2 juin. Roshi Bhadain et Patrick Belcourt ont passé en revue les mesures annoncées, dont l'Independence Scheme où Rs 20 000 sont allouées aux jeunes qui célèbrent leur 18e anniversaire.

Roshi Bhadain a expliqué avoir sondé des jeunes sur le terrain au sujet de cette mesure. «Beaucoup me disent que cette initiative du gouvernement est complètement irresponsable. Il s'agit de Rs 20 000 qui viennent des contribuables. On aurait dû faire cela en forme de 'voucher' avec des conditions. Bien qu'il y ait un risque qu'une petite partie fera de mauvaises choses avec cet argent.

Sé klerman enn bout pou donn bribe élektoral avan mem deklar éleksyon», s'est exclamé le leader du Reform Party. Son homologue, Patrick Belcourt, a, lui, concrètement fait part de la façon dont cet argent aurait pu être utilisé à bon escient. «Le gouvernement aurait pu faire mieux avec ces Rs 20 000. Cela aurait pu être utilisé pour ceux qui souhaitent prendre part aux examens du GCE, une deuxième ou troisième fois, ou même pour subventionner le permis de conduire. Mais ces Rs 20 000 est une mesure électoraliste», a-t-il avancé.

Sur le revenu minimum de Rs 15 000, Roshi Bhadain a affirmé qu'on joue sur les mots. «On est en train de faire n'importe quoi avec la CSG. C'est une taxe qu'on applique comme contribution pour les salariés et les self-employed. Le salaire de base reste le même. Faites attention. Le lump sum est calculé sur le salaire de base et non sur les revenus mensuels. Une fois au gouvernement, nous allons abolir la CSG car on est en train de donner Rs 1 000 et Rs 2 000, alors que cet argent aurait pu être utilisé pour augmenter la pension après 65 ans.»

Le leader du Reform Party Roshi Bhadain a aussi avancé qu'il y a des choses farfelues qui ont été dites. «Inn dir pou kraz batima Emmanuel Anquetil. Kouma pou fer sa ? Sa pa fer okenn sens.» Au niveau du Reform Party, il a expliqué qu'ils occupent le terrain. «Le Reform Party et En Avant Moris se rencontrent tous les deux jours. On descend sur le terrain.

Mais les Mauriciens nous ont demandé de déployer des candidats potentiels pour plus d'interactions. Or, jusqu'à la fin du mois de juin, nous allons présenter une partie de nos candidats potentiels. N'ayez pas peur de vous engager», a-t-il soutenu. En effet, 20 candidats éventuels seront présentés, soit deux par circonscription. Sur la liste des candidats, dix candidats seront des jeunes, soit des hommes et des femmes âgés entre 20 ans et 35 ans. «On débutera l'exercice de sélection à partir du 15 juin. Nous lançons un appel aux jeunes à nous contacter pour devenir de potentiels candidats.»