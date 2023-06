Ile Maurice: Comportement suicidaire du MSM ou la fringale du business ?

La décision du gouvernement de démolir le bâtiment Emmanuel Anquetil et d'y créer une mini-forêt au coeur même du centre de Port-Louis a amené certains naïfs à croire que le gouvernement MSM est entré dans une phase de comportement suicidaire.

On y ajoute aussi la décision d'arracher des mains de la principale organisation tamoule du pays un terrain à Réduit pour le confier à l'homme d'affaires Avinash Gopee.

Dans les deux cas, on croit savoir que le MSM ne serait nullement appréhensif quant au coût électoral à payer et que la fringale du fric l'emporterait sur toutes les autres considérations.

En effet, ils sont des centaines de milliers de Mauriciens et aussi des milliers d'étrangers qui se sont rendus à ce bâtiment vis-à-vis de la mairie de Port Louis pour y entreprendre une démarche administrative quelconque. Acquérir une carte d'identité, trouver un acte de naissance ou de décès, chercher des héritiers sur des biens immobiliers ou encore porter des doléances à différents ministères.

Sinon, on pourrait toujours s'y rendre pour se prévaloir des services de la poste ou faire des retraits d'argent sur l'ATM de la SBM.

Le bâtiment Emmanuel Anquetil a aussi servi pendant des décennies comme l'endroit indiqué pour trouver des 'courtiers' pouvant donner accès à des notaires, avocats et avoués. Les 'martins' concernés, les 'touts' comme on le dit en anglais, y ont opéré en force.

On y trouvait aussi des facilitateurs prétendant pouvoir aider le petit peuple pas assez débrouillard dans la tâche de trouver des actes de naissance et de décès ou faire des recherches sur les biens de leur famille et les héritiers potentiels.

Le bâtiment Emmanuel Anquetil se retrouve à un endroit névralgique. Facile de l'atteindre à partir des gares Victoria et du Nord et des différents quartiers de Port-Louis. Evidemment, un endroit facilement accessible pour ces milliers de fonctionnaires et d'employés du secteur privé qui se retrouvent tous les jours à Port-Louis.

Maintenant on veut démolir ce bâtiment pour y installer une mini-forêt. A la manière de l'Eglise catholique qui a commencé à transformer la place de la cathédrale.

Il faudrait souligner le fait que le bâtiment Anquetil de même que le New Government Centre ont été construits en béton armé par le même entrepreneur venu du Kenya. Ce qui fait que la démolition du bâtiment Anquetil nécessitera des travaux colossaux impliquant un lourd budget. Un juteux side-business en perspective.

Après la démolition, où seront casés les différents ministères et départements et où iront toutes ces personnes qui se rendent au bâtiment Emmanuel Anquetil pour divers services ? Iront-ils vers divers bâtiments à Port-Louis en situation de batt lamok pour avoir des clients ? Ou vers des édifices à Ebène, au Réduit Triangle, à Trianon ? Avinash Gopee ne serait pas le seul bénéficiaire de la manne. On parle d'un autre entrepreneur venant de Rose-Hill qui serait favorisé par un ministre et qui s'assoit actuellement sur un espace considérable non occupé.

A en juger par le comportement du MSM sur certains dossiers, on pourrait croire que le parti serait convaincu que quelles que soient les réactions négatives dans la population, au moment des élections, on voterait quand même pour le Sun Trust. Car c'est le MSM qui serait vu comme le défenseur des intérêts fondamentaux d'une section de la population. Les adversaires du MSM diront pour leur part que les dirigeants gouvernementaux craignant une défaite certaine profitent de ce qui reste de leur mandat pour accumuler autant de ressources que possible.