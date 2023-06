Cote d'Ivoire: Nouvelle hausse de l'électricité pour certains abonnés à partir du 1er juillet

Le gouvernement a annoncé une hausse des tarifs de l'électricité pour une partie des abonnés à partir du 1er juillet.

La hausse concernera 412 000 abonnés, d'après les évaluations du ministère de l'Énergie, soit 11% des abonnés de Côte d'Ivoire. Les professionnels, et les particuliers dont l'abonnement atteint ou dépasse 15 ampères, verront leur tarif augmenter de 10%, et ceux qui utilisent la moyenne tension et la haute tension, de 15%.

L'une des raisons avancées par le gouvernement est le déséquilibre financier du secteur de l'électricité, aggravé par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'ajustement des tarifs devrait permettre à la Côte d'Ivoire de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards de francs CFA, soit 115 millions d'euros.

Car l'État ivoirien ambitionne de parvenir à un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2025, selon la Banque mondiale. Et mettre ainsi fin aux inégalités entre les zones urbaines, où le taux d'électrification est de 90%, et les zones rurales où il dépasse à peine 30%. Pour cela, il faudra faire monter en puissance la capacité de production du pays, qui est aujourd'hui de 2 230 MW pour atteindre 5 000 MW, soit plus du double, en 2030.