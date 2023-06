Soudan: Seul Dieu peut nous aider - Le témoignage d'un missionnaire salésien de la capitale soudanaise tourmentée

Khartoum — " Seule l'intervention de Dieu peut aider le peuple de ce pays à surmonter la situation actuelle ". Face au conflit qui a éclaté au Soudan le 15 avril dernier, et après les annonces d'accords et de cessez-le-feu qui sont restées lettre morte, les paroles du Père Zobinou Komlan Hubert ne semblent plus faire confiance aux stratégies humaines et aux promesses des belligérants. Ce salésien togolais, curé de l'église Saint-Joseph de Kalakla, dans l'archidiocèse de Khartoum, à 15 km au sud de la capitale, est témoin de l'escalade des combats qui continuent de faire des milliers de blessés, de morts et de déplacés.

La situation, rapporte le père Zobinou, devient de plus en plus difficile en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et du manque d'eau et d'électricité. Nous ne pouvons que continuer à prier Dieu chaque jour pour la paix au Soudan", conclut le missionnaire.