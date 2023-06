Sénégal: Adoption des lois sur la lèpre, la pharmacie et la chirurgie dentaire - le oui ...mais de Mballo Dia Thiam

Le ministre de la Santé et de l'action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a déposé trois projets de loi sur la table de l'Assemblée nationale, le 18 mai dernier.

Le premier est relatif au projet de loi n° 11/2022 portant abrogation de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la Lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés. Le deuxième a trait à la pharmacie et enfin le dernier est relatif à l'exercice de la Chirurgie dentaire et à l'Ordre national des Chirurgiens-dentistes. Interpellé sur ces diverses lois, Mballo Dia Thiam de l'alliance And Gueussem salue le vote de la loi abrogeant la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés au Sénégal.

Cependant, il fustige le vote de toute loi tendant à privatiser la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA). « En tant qu'établissement non hospitalier de santé, la Pna doit continuer de jouer son rôle d'acheteur-stockeur et de grossiste répartiteur d'appui aux Établissements publics hospitaliers conformément à la loi hospitalière bénéficiant de dérogations du code des marchés publics. C'est le lieu de demander l'apurement de sa dette par la CMU entre autres car, depuis des décennies, elle n'a reçu aucune subvention d'exploitation de l'Etat », a-t-il avancé.

Concernant les villages de reclassement des lépreux au Sénégal, le plaidoyer a toujours été permanent. Les acteurs ont demandé l'inclusion des malades dans la société afin de réduire la discrimination. S'agissant de la loi portant sur la chirurgie dentaire, Mballo Dia Thiam et ses camarades ont salué les perspectives d'encadrement de la discipline. « Nous fustigeons aussi toute velléité d'« assassinat » du corps des Techniciens supérieurs d'odontologie (TSO) et des Auxiliaires et autres Assistants dentaires juste pour un nombrilisme et un corporatisme dans ce pays où l'offre en soins bucco-dentaires demeure des plus faibles à cause du déficit permanent et chronique de chirurgiens dentaires», fait-il savoir.

Commentant enfin la situation actuelle du pays, avec les tensions découlant du verdict rendu par le juge lors du procès pour viol opposant le leader du Pastef, Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr, et pendant lesquelles plusieurs blessés ont été enregistrés dans les structures de santé et des matériels médicaux incendiés, le syndicaliste a appelé ses camarades à redoubler d'efforts pour bien prendre soin de tous les patients admis avec la même rigueur. Il a condamné pour autant les actes de vandalisme sur des matériels d'urgence sanitaire. « And Gueusseum en appelle à la vigilance et à la paix, gage de tout développement salutaire durable » a-t-il fait remarquer.