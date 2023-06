Afrique: L'initiative Football for Change en Sierra Leone reçoit un coup de pouce de la CAF

Le lancement de la campagne de collecte de fonds du programme "Football for Change" en Sierra Leone a reçu une reconnaissance internationale. La Confédération Africaine de Football a tenu à récompenser ce pays est-africain pour sa contribution dans sa communauté.

Ce programme met en avant l' initiative d'autonomisation des femmes qui utilise le football comme outil de réinsertion sociale et de changement social. Le lancement de la collecte de fonds s'est tenu à Freetown, la capitale du pays, en présence de Cedrick Aghey, représentant et chef du bureau du secrétaire général de l'instance faîtière du football africain.

Cet événement est la concrétisation d'une promesse faite en 2021, le jour de l'indépendance de la Sierra Leone, une journée marquante pour l'histoire de cette nation.

Madame Johansen, l'une des premières personnes à avoir cru en ce concept dédié à l'embrasement de l'humanité et à l'émancipation des femmes par le football, a lancé à cette occasion plusieurs collectes de fonds afin d' améliorer les conditions de vie des femmes en prison.

"Il s'agit d'un programme très important, car il s'adresse aux femmes placées dans des centres pénitentiaires et leur donne une nouvelle chance dans la vie. Nous utilisons le football - un jeu apprécié par des millions de personnes sur notre continent - pour faire une différence et avoir un impact...", a-t-elle déclaré.

Avant d'ajouter: "Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de la CAF. Avec l'argent que nous avons reçu, nous avons payé les amendes et les frais de documentation, ce qui a permis à cinq filles d'être libérées lors de la Journée internationale de la femme. Avec le soutien de la CAF, nous prévoyons d'offrir une éducation aux filles, y compris des cours de licence pour les arbitres et les entraîneurs, et de les emmener dans des centres de correction correctionnels pour leur offrir une chance d'apprendre et de développer leurs compétences".

Le secrétaire général de la CAF Véron Mosengo-Omba a déclaré : "Nous reconnaissons le rôle du football comme catalyseur de changement. Les femmes en prison ont un accès limité à la formation et à l'emploi. C'est pour cela que nous avons mis au point des programmes qui leur donneront un avenir en dehors de ces prisons.

Nos formations sont certifiées et nous croyons fermement que cette initiative peut prendre une dimension mondiale. Nous sommes solidaires de ces femmes qui ont besoin d'opportunités pour se réinsérer dans la société."

La campagne de collecte de fonds "Football for Change" a mis en scène des stylistes et des mannequins célèbres et se poursuivra cette semaine à Freetown, en Sierra Leone.

Les fonds récoltés seront utilisés pour créer davantage d'opportunités de réinsertion pour les femmes sortant de prison, en mettant en place des ateliers de couture et de coaching.