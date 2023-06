Madagascar: Taekwondo WT - « Coupe de l'ambassadeur » - Une compétition Kyorugi et une démonstration en équipe kukkiwon au programme

Une Co-organisation de l'ambassade de Corée et de la Fédération malgache de taekwondo (FMTKD), parrainée par le ministère de la jeunesse et des sports, la troisième édition de la compétition baptisée « Coupe de l'ambassadeur de Corée », se tiendra les 10 et 11 juin au gymnase Couvert d'Ankorondrano.

Un événement, à l'occasion de la célébration du 30ème anniversaire des relations diplomatiques de la Corée et de la République de Madagascar, et de l'affiliation de la FMTKD à la World Taekwondo (WT). Une compétition Kyorugi toutes catégories, entre autres, les poussins, pupilles, benjamins, cadets, minimes, juniors et seniors hommes et dames, sera au programme ce week-end.

Il s'agit d'une compétition à élimination directe et c'est aussi une occasion, pour les adeptes et férus de cet art martial, de se réunir. Une démonstration de taekwondo sera également au rendez-vous. Une équipe de 20 personnes de Kukkiwon assurera cette démonstration, le 10 juin à 14h30 à l'hôtel de ville et le 11 juin à 16h au gymnase Ankorondrano.