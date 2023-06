Afrique: L'initiative 'Green Legacy' de l'Éthiopie contribuera grandement à atténuer le changement climatique mondial - Ambassadeurs

Addis Ababa — L'initiative "Green Legacy" lancée par l'Éthiopie contribuera grandement à l'effort de prévention du changement climatique au niveau mondial, ont observé les ambassadeurs de différents pays.

Les ambassadeurs ont souligné qu'ils renforceront leur soutien à l'initiative "Green Legacy" lancée par l'Éthiopie.

La deuxième phase du programme, lancée hier par le Premier ministre Abiy Ahmed, prévoit la plantation de 25 milliards de plants.

Parmi les ambassadeurs qui ont participé au programme de lancement, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a déclaré que cette initiative "Green Legacy" était très importante pour atténuer le changement climatique.

"Elle fait partie d'un mouvement plus global et l'on prend de plus en plus conscience que tout autour de l'Afrique, ce type d'initiative, peut-être pas au niveau de l'Éthiopie, mais d'est en ouest dans le Sahel, il y a un énorme projet de mur vert pour arrêter la progression des déserts", a ajouté l'ambassadeur.

En outre, il a précisé que l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie est un exemple pour de nombreux pays.

"L'Éthiopie est un exemple pour de nombreux pays, pas seulement en Afrique, si l'on prend en compte le mix énergétique de l'Afrique, qui est renouvelable à 98 %. C'est une contribution majeure à un défi mondial."

Selon lui, ce qui est entrepris ici ne concerne pas seulement l'Éthiopie, car le réchauffement climatique est un défi mondial qui doit être relevé et combattu dans chaque pays.

L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, a déclaré pour sa part que l'initiative mise en oeuvre par l'Éthiopie était encourageante.

L'ambassadeur Palese a fait remarquer que cette initiative permettra de prévenir les inondations, les sécheresses et d'autres catastrophes liées au changement climatique au niveau international.

En outre, il a déclaré que l'initiative bénéficiera à d'autres activités de développement en plus de sa contribution à la prévention du changement climatique.

L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Zhiyuan, a apprécié l'engagement de l'Éthiopie à planter 25 milliards de semis au cours des quatre dernières années dans le cadre de l'initiative "Green Legacy".

Il a déclaré que cette initiative contribuait à prévenir le changement climatique non seulement en Éthiopie, mais aussi dans le monde entier.

"Cette initiative a été lancée par le premier ministre Abiy Ahmed. Je pense que depuis qu'elle a été lancée, elle a fait de grands progrès. En quatre ans, nous avons planté plus de 25 milliards de plants. Elle a changé le climat de l'Éthiopie et apportera une grande contribution à l'Afrique et au monde entier.

L'initiative de l'héritage vert est un programme phare lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed en juin 2019 avec pour objectif de planter 20 milliards de semis sur une période de quatre ans.

Toutefois, au cours de la quatrième année, 25 milliards de plants, y compris des arbres fruitiers et des aliments pour le bétail, ont été plantés dans le cadre de l'initiative nationale "Green Legacy" dans l'ensemble du pays.