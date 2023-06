Afrique: L'Angola dans le groupe A de l'Afro-basket féminin

Luanda — L'équipe nationale senior féminine de basketball est dans le groupe A du Championnat d'Afrique « Afro-basket'2023« , qui se déroulera du 28 juillet au 6 août, à Kigali, au Rwanda, suite à une invitation de FIBA-Afrique.

Selon le tirage au sort effectué vendredi soir, au Mozambique, en marge du Congrès de l'instance dirigeante continentale, l'Angola a été associé à l'hôte Rwanda et à un autre intégrant de la zone deux ou trois à définir.

Les doubles champions d'Afrique n'ont pas réussi à se qualifier pour le tournoi en raison de leur défaite face au Mozambique, 82-90, à Bulawayo (Zimbabwe), lors de la finale de la Zone VI, disputée en février dernier.

Par la suite, il a bénéficié de la "Will Card" (Invitation de la FIBA-Afrique) pour participer à la 26e édition de l'événement, car certaines régions du continent n'ont pas organisé les épreuves de qualification respectives.

Rappelons que l'Angola a remporté cette compétition en 2011 et 2013 sous la houlette de l'entraîneur Aníbal Moreira, actuellement leader de la sélection masculine (11 fois championne d'Afrique) qui prépare l'AFROCAN'2023.

Le tirage au sort de l'Afro-basket "Rwanda'2023" a placé dans le groupe B, les équipes du Cameroun, du Mozambique et une autre à connaître prochainement.

Dans le groupe C, figurent le Mali, le Sénégal et l'Ouganda, tandis que le Nigeria, l'Egypte et le Congo forment D.

L'AFROCAN'2023, qui se déroule du 8 au 16 juillet à Benguela (Angola), a également été tirée au sort la veille, ce qui fait que l'hôte se retrouve dans le groupe B avec le Mali et une autre sélection à définir.

Dans le groupe A viennent le Kenya, la Gambie et un représentant de la zone deux ou trois. En C se trouve le Maroc et un représentant de la zone un ou cinq, tandis qu'en D se trouvent la RDC, le Mozambique et le Cameroun.