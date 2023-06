Sénégal: Financement de l'agriculture - L'apport bancaire chiffré à 3,2%

Le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, a invité hier, jeudi 8 juin 2023, les acteurs bancaires et ceux du Système financier décentralisé à s'impliquer davantage dans la mobilisation des financements agricoles. C'était lors de la 39ème réunion du Conseil national du crédit.

L'agriculture sénégalaise souffre d'un manque criard de financement. En effet, les quelques banques et systèmes financiers décentralisés (Sfd) qui s'efforcent d'octroyer des financements aux opérateurs de l'agriculture sont très contraignantes. Et cela ne favorise nullement le développement du secteur agricole. Pour s'en convaincre, l'état des lieux du financement du secteur agricole par le secteur bancaire fait malheureusement ressortir pour une population sénégalaise majoritairement rurale, « une très faible part de 3,2% dans le total des financements bancaires, contre 10,0% de contribution au Produit intérieur brut (Pib) ». Cette situation est principalement due à des facteurs intrinsèquement liés au profil de risque élevé des acteurs et de l'activité.

En réponse à cette indisponibilité de financements agricoles, un certain nombre de mesures ont été prises afin d'assurer une implication accrue du système bancaire dans le financement de l'agriculture en général et des prochaines campagnes de production et de commercialisation agricoles, notamment de l'arachide, du riz, de la noix de cajou, du coton et des cultures vivrières.

S'agissant des dispositions appropriées en vue de résorber les retards de paiement au titre des subventions allouées aux producteurs pour l'acquisition d'intrants durant les précédentes campagnes, le gouvernement envisage quatre axes. Le premier axe porte sur le renforcement de la résilience des finances publiques à travers la mise en oeuvre d'une stratégie de consolidation budgétaire et la poursuite des efforts entamés en vue d'améliorer l'efficacité des dépenses de l'Etat et la transparence dans la gestion des finances publiques ; le deuxième axe concerne les mesures destinées à renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption, y compris le parachèvement des réformes pour améliorer l'information financière et la reddition des comptes publics et sortir le Sénégal de la surveillance renforcée par le GAFI. Le troisième axe est relatif à la résilience socioéconomique à travers la poursuite des réformes pour améliorer le système de protection sociale et promouvoir le développement du secteur privé alors que le quatrième axe se concentre sur le renforcement de la résilience aux changements climatiques.

Dans le but de faciliter la forte implication du système bancaire dans le financement des campagnes agricoles, le ministre des Finances s'engage à réunir rapidement les banques en vue de revivifier l'esprit d'un pool bancaire en appui à La Banque Agricole (Lba) et à la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) pour un financement à temps et en quantité suffisante de la campagne de production agricole en préparation ainsi que de la prochaine campagne de commercialisation des produits récoltés.