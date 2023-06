Sénégal: Jeux mondiaux special olympics berlin 2023 - La délégation sénégalaise haranguée par Amadou Ba

Le Premier ministre, ministre des Sports, Amadou Ba, a présidé hier, vendredi 9 juin 2023, à la Primature, la cérémonie de remise du drapeau national à la délégation sénégalaise en partance pour les Jeux mondiaux spécial olympics Berlin 2023, prévus du 11 au 26 juin 2023.

Le ministre des Sports a invité les athlètes sénégalais à travailler sans relâche pour défendre dignement les couleurs nationales et hisser encore plus haut le sport sénégalais.

La délégation qui va représenter le Sénégal au Jeux mondiaux spécial olympics Berlin 2023 a reçu hier, vendredi 9 juin 2023, le drapeau national des mains d'Amadou Ba, Premier ministre et ministre des Sports. Ce dernier a invité les «Lions» qui devront «compétir» dans six (6) disciplines différentes (football, natation, équitation, basket, athlétisme et bocce) à être de dignes ambassadeurs du pays à cette rencontre sportive de dimension mondiale que des dizaines de milliers, voire des millions de spectateurs suivront avec une grande ferveur.

«Puisez, chers "Lions" de Spécial Olympics, dans notre riche histoire sportive, les ressources nécessaires qui vous rendront encore plus engagés et plus déterminés. Continuez, encore, à faire preuve de rigueur et de discipline et ayez, comme lors de toutes vos participations aux compétitions internationales, un comportement irréprochable», a-t-il déclaré.

Pour défendre avec dignité les couleurs du Sénégal dans cette compétions internationale, le patron de la Primature a demandé aux compétiteurs sénégalais de rester attachés aux valeurs de «Diom», de «Fitt», de «Worma» et de «Ngor» qui sont, selon lui, les premières caractéristiques et les vertus cardinales du peuple sénégalais.

Le chef du gouvernement a également souligné que les performances et les résultats que le Sénégal a réalisés lors de ses différentes participations à cette compétition, «prouvent que le sport, au-delà de ses vertus, reste un intrant de transformation et de promotion de tous les individus et de tous les groupes. Et par conséquent, il produit et favorise l'inclusion sociale et combat toute exclusion, toute marginalisation sociale».

Selon la vice-présidente du Conseil d'administration de Spécial olympics, la délégation sénégalaise sera constituée de 54 membres. Vasenta Diop qui s'est réjouie de la cérémonie qui, selon elle, «a fait honneur à la délégation de porter haut les couleurs du pays», reste optimiste que les athlètes iront au bout de leurs efforts, pour lever le drapeau national et faire résonner l'hymne national en Allemagne.