Afrique: Visite d'information et de travail à Rabat des Consuls honoraires du Maroc au Canada

Montréal — Les cinq consuls honoraires du Maroc dans les provinces canadiennes de l'Alberta, du Nouveau Brunswick, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Colombie Britannique ont effectué une visite d'information et de travail dans le Royaume.

Organisée à l'invitation du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, la visite vise à permettre aux consuls de s'enquérir des atouts et des potentialités économiques et commerciales du Maroc afin de mieux représenter le Royaume au niveau des cinq provinces canadiennes et d'identifier les opportunités de mise en relations d'affaires et d'investissements entre ces mêmes provinces et le Royaume.

Un programme riche et varié, élaboré conjointement par l'ambassade du Maroc au Canada et la direction des Affaires américaines du ministère des Affaires étrangères, a permis aux consuls honoraires de suivre des présentations par de hauts responsables sur les secteurs clés de l'économie marocaine, tels que le développement portuaire, l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, ou encore la transition énergétique et le tourisme.

Selon un communiqué de la représentation du Royaume à Ottawa, les cinq consuls honoraires ont ainsi emprunté le TGV Al Boraq pour se rendre à Tanger et visiter plusieurs fleurons de l'économie marocaine tels que le Port Tanger Med, la Zone Franche de Tanger et l'usine Renault avant de se rendre à Casablanca pour la visite de l'OCP, de la zone franche aéronautique et de l'ensemble du écosystème qui lui est dédiée.

A Rabat, des rencontres et des échanges ont aussi eu lieu avec les responsables du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, l'Agence marocaine des investissements extérieurs, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, MASEN, l'Université Mohammed VI Polytechnique, ainsi qu'avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

A Casablanca, des entrevues ont eu lieu avec le GIMAS, la CGEM et le Conseil maroco-canadien des Affaires, et l'Office chérifien des phosphates.

Par la même occasion, les consuls ont visité de nombreux sites touristiques et historiques du Royaume.

La visite d'information et de travail étalée sur six jours s'est conclue, indique la même source, par une rencontre et une séance de travail au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, présidée par le directeur général en charge des Affaires bilatérales, Fouad Yazough.

Au fur et à mesure de leurs visites, déplacements et rencontres, les consuls honoraires canadiens ne manquaient pas de témoigner au quotidien, via leurs réseaux sociaux respectifs, avec photos et commentaires à l'appui, leur appréciation et leur émerveillement du développement socio-économique du Maroc réalisés, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ils se sont aussi félicités de leur séjour instructif au Maroc qui est de nature, indique la même source, à "les éclairer, les motiver et leur permettre d'oeuvrer davantage aux resserrement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Canada et le Maroc".

Le Maroc et le Canada célèbrent cette année 61 ans de relations diplomatiques et de coopération multisectorielle couvrant les domaines politique, parlementaire, sécuritaire, économique et commercial, éducatif, de la promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes.

Les deux pays sont membres de la Francophonie, espace dans lequel ils se concertent régulièrement et collaborent étroitement.

Plus de 4.000 étudiants marocains poursuivent leurs études universitaires au Canada et une communauté marocaine forte de plus de 160.000 personnes vit dans ce pays nord-américain.

Le Maroc est actuellement le 4ème partenaire économique et commercial du Canada en Afrique. Le volume d'échanges commerciaux va croissant entre les deux pays.

L'admission le 6 juin courant, du Maroc au programme canadien de l'autorisation de voyage électronique (AVE) qui remplace la procédure de l'octroi du visa canadien classique pour accéder au territoire canadien, est de nature à renforcer davantage les liens personnels, culturels, économiques, académiques et touristiques entre les deux pays, conclut le communiqué.