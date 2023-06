Afrique: Dakhla - Tenue des travaux de la 4è session de la commission mixte de coopération Maroc-Burkina Faso

Dakhla — Les travaux de la 4è session de la commission mixte de coopération Maroc-Burkina Faso se sont tenus, vendredi à Dakhla, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue burkinabè, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba.

Cette session constitue une occasion d'examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Burkina Faso et une opportunité d'asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux Orientations des Chefs d'Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et S.E.M. le Président Ibrahim Traoré.

S'exprimant à cette occasion, M. Bourita a souligné que la 4è session de la commission mixte de coopération Maroc-Burkina Faso qui n'a pas été tenue à la date prévue suite à des circonstances internationales, locales et sanitaires, vient démontrer la solidité et l'excellence des relations entre les deux pays, et affirmer que ces liens se sont renforcés avec le temps.

La tenue de cette session, a-t-il poursuivi, témoigne de la détermination des deux pays à consacrer le rôle de cette commission en tant que mécanisme important de développement de la coopération entre le Maroc et le Burkina Faso et à renforcer le cadre juridique de cette coopération, dans l'optique d'établir un partenariat fructueux dans de nombreux secteurs.

La tenue de cette 4è session constitue une occasion idoine pour approfondir la concertation et le dialogue politique périodique continu, qui a toujours réuni les deux pays frères, d'autant plus qu'elle offre le cadre politique convenable pour coordonner les efforts et réfléchir aux perspectives d'avenir pour renforcer les relations bilatérales, a poursuivi M. Bourita.

Le Maroc, qui a toujours été conscient de l'importance de sa profondeur africaine, est engagé à tisser des relations exceptionnelles avec les pays du continent, a-t-il affirmé, soulignant, dans ce sens, que SM le Roi Mohammed VI veille à ce que les liens de solidarité et de coopération avec les pays africains frères, à travers des réalisations concrètes, des démarches pragmatiques et de grands projets structurants, soient le principal moteur de ces relations.

Cette session constitue également une opportunité pour développer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment en matière de formation et d'enseignement supérieur, a-t-il relevé, précisant que le Maroc octroie 250 bourses d'études au Burkina Faso, dont 150 bourses d'enseignement académique et professionnel au nord du Maroc et 50 bourses pour la formation professionnelle dans les provinces du Sud du Royaume et 50 bourses dans le cadre de la coopération technique entre les départements gouvernementaux concernés.

Par ailleurs, M. Bourita a fait remarquer que les relations inter-commerciales, malgré leur relance, ne se sont pas hissées au niveau de la solidité des liens d'amitié et de fraternité entre le Maroc et le Burkina Faso, ainsi qu'à la qualité de la coopération sectorielle entre les deux pays, appelant à cette occasion les acteurs économiques dans les deux pays à tirer profit des potentialités dont regorgent les deux pays, dans le but de hisser les relations bilatérales d'amitié et de coopération.

A cet égard, il a souligné que les aspirations des peuples marocain et burkinabé et la volonté commune des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et S.E.M. le Président Ibrahim Traoré "nous obligent à déployer davantage d'efforts, afin d'atteindre le niveau d'un partenariat stratégique marqué par l'efficacité et l'efficience".

Cette réunion impulsera une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, a-t-il poursuivi, se disant confiant que l'échange fructueux d'expériences et des points de vue, renforcera les bases de la compréhension mutuelle, permettra de trouver des solutions innovantes aux défis posés, et facilitera l'atteinte des objectifs communs.

Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères burkinabè, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, a souligné que son pays souhaite bénéficier de l'expérience marocaine en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

"Nous souhaitons renforcer les capacités de nos acteurs locaux dans le domaine de la sécurité et d'apprendre de l'expérience marocaine en la matière, à travers la collaboration et l'échange de délégations", a affirmé Mme Ragnaghnewendé Rouamba.

Le Maroc est une référence dans le domaine sécuritaire, a-t-elle soutenu, ajoutant que le Royaume du Maroc et le Burkina Faso ont signé plusieurs accords bilatéraux portant sur des domaines prioritaires et de haut niveau au profit des deux populations respectives.

"Au fil des années, la coopération entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso s'est hissée à un excellent niveau, comme en témoigne les nombreux acquis capitalisés, ainsi que les perspectives porteuses de nouveaux partenariats", a-t-elle enchainé.

De même, elle a salué les efforts du Royaume du Maroc en faveur de la paix et de la sécurité au Burkina Faso et partout ailleurs dans la sous-région ouest africaine, notant que son pays continuera de bénéficier de l'accompagnement du Royaume du Maroc, surtout dans la mise en oeuvre effective de son Plan d'Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) adopté en janvier 2023.

Par ailleurs, elle a réitéré le soutien "indéfectible" de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, se félicitant de la convergence de vues des deux pays sur les grandes questions portant notamment sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, le développement durable, le changement climatique.

Les travaux de cette session, auxquels ont pris part notamment l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de la coopération international (AMCI) et des représentants de plusieurs départements, ont été couronnés par la signature de 12 accords qui couvrent plusieurs domaines de coopération bilatérale.