Algérie: Le pays au Conseil de sécurité - Une occasion pour mobiliser du soutien en faveur des causes justes

ALGER — Des experts arabes et étrangers ont été unanimes à souligner que l'élection de l'Algérie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité, était une occasion historique pour mobiliser du soutien en faveur des causes justes et des droits des peuples opprimés, se disant convaincus qu'elle pourra jouer un rôle central et important dans la réforme de cet organe onusien en vue de renforcer la paix et la sécurité dans le monde.

Le directeur de l'Environnement, de l'Habitat et des Ressources hydriques, vice-président du secteur économique au Secrétariat général (SG) de la Ligue arabe, Jamal Jaballah a précisé dans une déclaration à l'APS, que l'élection de l'Algérie à ce poste important "sera une occasion historique et une opportunité en or pour renforcer le soutien aux causes justes, conformément à ses principes et constantes politiques".

L'élection de l'Algérie était le fruit de grands efforts déployés par sa diplomatie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui "a défini une nouvelle vision de la politique étrangère algérienne afin que l'Algérie puisse s'acquitter de son rôle naturel et crucial, au niveau arabe, continental et international", a-t-il souligné, se disant confiant en sa capacité à obtenir "de grands acquis au vu de sa riche expérience en matière de règlement des conflits internationaux".

Quant à la réforme du Conseil de sécurité, il a affirmé que l'Algérie, aura un rôle actif en coordination avec les groupes régionaux et internationaux, dans l'accélération du processus de réforme.

A son tour, l'analyste politique et expert économique turc, Youcef El Kateb Oglu a salué le rôle important de l'Algérie sur le plan international, un rôle, a-t-il dit, qui lui a permis de siéger "par mérite" au Conseil de sécurité. "L'Algérie est la soupape de sécurité de la région et le portail de l'Afrique. Elle a un poids stratégique important dans le champs des relations internationales et régionales".

L'expert turc a salué la diplomatie algérienne "active", notamment dans un contexte international marqué par des fluctuations géostratégiques", affirmant que "l'Algérie, aujourd'hui, jouit d'une influence non seulement au niveau régional mais aussi international, et à travers cette élection méritée, elle jouera un rôle important dans les équilibres stratégiques entre l'Est et l'Ouest (...)".

Pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité, il a affirmé que "la Turquie soutient les efforts de l'Algérie dans cette démarche, soulignant que le monde c'est plus que cinq Etats, et il est donc inconcevable qu'il n'y ait pas un véritable représentant d'un continent comme l'Afrique au Conseil onusien". "La représentation de tous les continents et de tous les pays influents est nécessaire", a-t-il dit.

Pour l'analyste politique soudanais, Adel Abdel Aziz Al-Faki, l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité est un pas "très important et positif" pour les Etats et les peuples arabes et africains, notamment vulnérables, car l'Algérie est "connue pour ses positions fermes et claires" dans la défense des causes justes.

Parmi les questions dans lesquelles la diplomatie algérienne est appelée à jouer un rôle important, selon Al-Faki, figure "la réforme du Conseil de sécurité car, a-t-il dit, de nombreux peuples ont souffert de la politique des deux poids deux mesures", citant la cause palestinienne où les exactions et les agressions de l'entité sioniste restent impunies.

Dans ce cadre, il s'est dit confiant du rôle actif et positif que jouera l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, partant de sa "longue expérience diplomatique, de sa direction éclairée et du glorieux legs révolutionnaire".

Selon Ayman Salama, universitaire en droit international et membre du Conseil égyptien des affaires étrangères, "l'Algérie mérité ce poste clé et est digne d'être la voix des Arabes et des Africains au Conseil de sécurité",

Il a soutenu à ce propos que "la diplomatie algérienne est connue à travers le monde pour son rôle agissant et crucial dans le règlement de nombreuses questions complexes", soulignant son rôle pionnier dans la consécration du droit des peuples à l'autodétermination, la défense du droit international, des chartes onusiennes et de la légalité internationale pour la préservation de la sécurité et de la stabilité internationales.