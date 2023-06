Algérie: IAHEF - Sortie de la 1e promotion de Master en monétique et transactions sécurisées

ALGER — La formation de Master en monétique et transactions sécurisées, dispensée par l'Institut algérien des hautes études financières (IAHEF) permettra de booster le développement de la monétique en Algérie, a indiqué, samedi à Alger, la Directrice de l'institut, Meriem Ouanas.

S'exprimant à l'occasion de la tenue des soutenances des travaux de fin d'études de la première promotion de Master dans ces domaines, Mme Ouanas a expliqué à l'APS que cette formation "s'inscrit dans le développement de la monétique et des transactions sécurisées qui jouent un rôle crucial dans l'économie algérienne, permettant de faciliter les échanges commerciaux, d'accélérer les paiements et de renforcer la confiance des consommateurs".

Elle a précisé, dans ce sens, que les thèmes choisis par les étudiants pour leurs travaux de fin d'études "déboucheront sur des recommandations qui bénéficieront aux institutions financières et permettront de booster davantage le développement de la monétique en Algérie".

Parmi ces thèmes, la directrice de l'IAHEF a cité la lutte contre la fraude monétique, le paiement mobile ou encore le paiement par Code QR, estimant qu'il s'agit de sujets techniques et pointus que la formation ambitionne de vulgariser en formant des spécialistes dans ces domaines.

Cette formation vise "à former des cadres du secteur financier en leur donnant les outils nécessaires pour suivre le développement continu de la monétique", a-t-elle souligné, ajoutant que l'IAHEF participe, avec ces formations, dans le renforcement de l'inclusion financière et la numérisation du secteur financier.

Mme Ouanas a rappelé que cette formation a été dispensée avec l'appui pédagogique d'"une prestigieuse école spécialisée dans la monétique" qui est l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI) de Caen (France) et sous l'égide du GIE Monétique et de l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF), tout en annonçant que l'institut envisageait le lancement d'une deuxième promo, avec un programme "actualisé".

Pour sa part, le directeur général du GIE Monétique, Madjid Messaoudene, a expliqué de l'objectif du lancement de cette formation est d'"avoir une élite au niveau des banques, composée de spécialistes dans le domaine du paiement électronique, qui soient capables de mener des projets au niveau de leur établissements afin d'accélérer le processus de développement de ce mode de paiement en Algérie".

Il a expliqué le rôle de "coordinateur" joué par le GIE Monétique dans cette formation en permettant à des écoles algériennes d'avoir des partenariats avec des écoles de renommée internationale pour former des cadres au niveau des banques pour mener de grands projets de développement du paiement électronique.

De son côté, le responsable pédagogique Master monétique au niveau de l'ENSI de Caen, Faye Ndiaga, a qualifié le niveau des étudiants algériens de "très satisfaisant", ce qui leur permettra, en leur qualité de spécialistes dans la monétique, "de conseiller au mieux les banques algériennes dans leurs choix stratégiques, notamment dans l'achat de nouveaux services".

Pour sa part, le Chef du département Back Office relevant de la Direction monétique de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Tahar Kacer, ayant bénéficié de cette formation, a jugé cette formation "très bénéfique et enrichissante dans les domaines de la monétique et de la gestion des projets et des groupes", autant d'acquis qu'il compte "mettre à profit pour mener à bien les futurs projets de la BNA".

A noter que cette formation professionnelle a bénéficié à près de trente cadres de différentes banques et établissements financiers algériens (BADR, BEA, BDL, CPA, Cnep-Banque, Société Générale Algérie, Salam Banque, Algérie Poste) qui ont suivi un cursus de deux ans dans la monétique et les transactions sécurisées, et dont le contenu a porté sur tous les aspects aussi bien théoriques que pratiques.